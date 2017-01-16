نقاش سعودي كندي حول برامج الرياض والشباب

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية في مكتبه اليوم الاثنين بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، مع رئيس مجلس الشورى البوروندي السيد ريفرين نيديكوريو البرامج المشتركة بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب الرياضية والشبابية وسبل تعزيزها بما يخدم هذا القطاع ويحقق الأهداف المرجوة للتعاون المشترك.

وحضر الاجتماع مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة الدكتور منصور المنصور، وعدد من أعضاء مجلس الشورى في دولة بوروندي.