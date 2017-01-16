 مهرجان «مزايين الإبل» يبدأ تسجيل غير المشاركين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

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مهرجان «مزايين الإبل» يبدأ تسجيل غير المشاركين

مهرجان «مزايين الإبل» يبدأ تسجيل غير المشاركين
المناطق_متابعات

أعلنت إدارة مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل عن بدء التسجيل اليوم لغير المشاركين في (مزايين الإبل) الراغبين بجلب إبلهم لأغراض العروض أو الترفيه أو بيع مواد تموينية ومستلزماتها ، ليتم ترقيمها لاحقاً.

وأشارت إدارة المهرجان في موقعها الإلكتروني الخاص بالتسجيل www.mzayeen.com ، إلى أن فترة التسجيل ستستمر لمدة أسبوع وستكون النهاية في يوم الأحد القادم الموافق 24-4-1438هـ.

كما أضافت اللجنة في الموقع أرقاماً للتواصل معها في حال كان هناك استفسارات متعلقة بالتسجيل أو الفعالية في سبيلها لتسهيل العملية الإلكترونية والخروج بفعالية منظمة بشكل مثالي وواضحة لجميع المشاركين .

الجدير بالذكر بأن التسجيل الإلكتروني لمن يرغب بالمشاركة في مزايين الإبل انتهى يوم السبت الماضي ، وحقق أرقاماً قياسية بأكثر من 1400 مسجل وأكثر من 33 ألف رأس من الإبل.

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