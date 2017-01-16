مهرجان «مزايين الإبل» يبدأ تسجيل غير المشاركين

أعلنت إدارة مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل عن بدء التسجيل اليوم لغير المشاركين في (مزايين الإبل) الراغبين بجلب إبلهم لأغراض العروض أو الترفيه أو بيع مواد تموينية ومستلزماتها ، ليتم ترقيمها لاحقاً.

وأشارت إدارة المهرجان في موقعها الإلكتروني الخاص بالتسجيل www.mzayeen.com ، إلى أن فترة التسجيل ستستمر لمدة أسبوع وستكون النهاية في يوم الأحد القادم الموافق 24-4-1438هـ.

كما أضافت اللجنة في الموقع أرقاماً للتواصل معها في حال كان هناك استفسارات متعلقة بالتسجيل أو الفعالية في سبيلها لتسهيل العملية الإلكترونية والخروج بفعالية منظمة بشكل مثالي وواضحة لجميع المشاركين .

الجدير بالذكر بأن التسجيل الإلكتروني لمن يرغب بالمشاركة في مزايين الإبل انتهى يوم السبت الماضي ، وحقق أرقاماً قياسية بأكثر من 1400 مسجل وأكثر من 33 ألف رأس من الإبل.