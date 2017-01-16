 بالصور… حفل تخريج الدفعة السادسة من قوات الطوارئ بحفر الباطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

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بالصور… حفل تخريج الدفعة السادسة من قوات الطوارئ بحفر الباطن

بالصور… حفل تخريج الدفعة السادسة من قوات الطوارئ بحفر الباطن
المناطق_حفر الباطن

رعى  معالي الفريق ركن خالد بن قرار الحربي قائد قوات الطوارئ الخاصة بالمملكة حفل تخريج الدفعة السادسة من قوات الطوارئ بحفر الباطن ،  كما وتم افتتاح المرحلة الثانية من منشأة القوة بحضور قائد قوة الطوارئ بحفرالباطن العقيد

سعد بن عبدالرحمن الغيداني ومدير شرطة حفرالباطن العميد مزيد المزيد
وعدد من ضباط وافراد قوة الطوارئ
وذلك بمركز الاعداد والتدريب بقوة الطوارئ بحفر الباطن وبدأ الحفل بالقران الكريم ثم ألقى قائد القوة كلمة رحب فيها بالحضور ثم القى الخريج زبار الظفيري كلمة الخريجين نيابة عن زملائه الخريجين ، ثم بعد ذلك بدأ الاستعراض لاالعسكري  وعروض مهارات الدفاع عن النفس لمجموعة
من الخريجين ومهارات النزول بالحبال من على البرج ثم بعد ذلك تم عرض فرضية مطاردة واقتحام لمجموعة من الخريجين أيضاً ، ثم تلا ذلك أداء القسم للطلبة وغعلان النتائج وتكريم المتفوقين ، ثم انتقل معالي الفريق خالد بن قرار إلى مركز الإعداد والتدريب  وقام بتدشين المعرض
الامني ومعمل الحاسب الآلي وتم مشاهدة عرض لبرنامج السجلات الالكترونية ، ثم انتقل الفريق قرار برفقة الحضور إلى ميدان القرية (الهيكلية) وتم مشاهدة (فرضية الشغب – مهارات التكتيك العنيف – فرضية تطهير المباني – مهارات الرماية )  وتم بعد ذلك تدشين مشروع خادم الحرمين
الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ((رحمه الله)) لتطوير المقرات الأمنية لوزارة الداخلية بقوة الطوارئ الخاصة بمحافظة حفر الباطن ومشاهدة فلم وثائقي عن المشروع ، واختتم الفريق خالد قرار زيارته بالتقاط الصور التذكارية مع الخريجين والإجابة على استفسارات الإعلاميين

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