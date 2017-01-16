 عمر خريبين يطلب الإنتقال للهلال وإدارة الظفره ستعلن القرار خلال ساعات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

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عمر خريبين يطلب الإنتقال للهلال وإدارة الظفره ستعلن القرار خلال ساعات

عمر خريبين يطلب الإنتقال للهلال وإدارة الظفره ستعلن القرار خلال ساعات
المناطق_الرياض

أكد صالح المزروعي رئيس نادي الظفرة الإماراتي مساء اليوم الاثنين أن اللاعب السوري عمر خريبين طلب الإنتقال لنادي الهلال، وأن وإدارة الظفره ستعلن القرار خلال الساعات المقبلة، وذلك حسبما أعلن في تصريح لإذاعة “UFM” قبل قليل.

وقد كثف الهلال مفاوضاته مع نادي الظفرة الإماراتي، من أجل الحصول على خدمات اللاعب السوري عمر خريبين، وكان الهلال قد طلب ضم اللاعب إلا أن مسؤولي الظفرة رفضوا التفريط فيه، خاصة وأنه أحد الركائز الأساسية بالفريق.

ورغم رفض الظفرة إلا أن مسؤولو الهلال متمسكون بضم اللاعب،ويحاولون إقناع مسؤولي الظفرة بالتخلي عنه.

من جانب آخر شهدت تدريبات الهلال اليوم عدم مشاركة ناصر الشمراني الذي تواجد في مقر النادي قبل استئذانه للمغادرة، ومنح مدرب الهلال المهاجم ناصر الشمراني إجازة لمدة أربعة أيام تمتد حتى يوم الجمعة المقبل بناء على طلب اللاعب لبحث العروض المقدمة له.

ومن المقرر أن ينضم الشمراني لصفوف العين لمدة 6 شهور مقبلة، بعدما أفصح للإدارة والجهاز الفني عن رغبته بالانتقال بالإعارة لرغبته بالمشاركة بشكل أساسي الفترة المقبلة، وبعد أن أبلغ الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال، الإدارة بعدم حاجته إليه في الفترة القادمة.

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