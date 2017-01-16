 مكتب الإشراف الاجتماعي بالرياض يطلق مقياس موهبة للتعرف على موهوبات دور الأيتام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

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مكتب الإشراف الاجتماعي بالرياض يطلق مقياس موهبة للتعرف على موهوبات دور الأيتام

مكتب الإشراف الاجتماعي بالرياض يطلق مقياس موهبة للتعرف على موهوبات دور الأيتام
المناطق_الرياض

أطلق مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض وبالتعاون مع ادارة الموهوبات في الادارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المرحلة الأولى من مشروع الاختبار القبلي لتطبيق مقياس موهبة والذي يستهدف جميع الفتيات المشمولات بالرعاية داخل الدور الإيوائية للأيتام .

وتشتمل هذه المرحلة على استخدام منهجية علمية متطورة لقياس القدرات والمهارات الأكاديمية الكامنة لدى اليتيمات في مجالات اللغة والعلوم والرياضيات وبعض جوانب الإبداع بالنظر اليها من خلال عدد من الأبعاد والأقسام والصور لإكتشاف الموهوبات وترشيحهن للإلتحاق “بالمشروع الوطني للتعرف على الموهوبين” والذي يتيح لهن الاستفادة من الفرص التي تقدمها مؤسسة موهبة ووزارة التعليم ومركز قياس والتي تتمثل في الإنضمام لبرنامج التسريع والترشيح للمنح الدراسية إضافةً إلى توفير البرامج الإثرائية الملائمة لقدرات الفتيات الموهوبات  ، كما تتضمن المرحلة الأولى من المشروع إقامة مجموعة من ورش العمل الموجهة للأمهات الحاضنات والأخصائيات العاملات في دور الأيتام لتوعيتهن بخصائص الموهوبات واهمية اكتشافهن وتنمية مهاراتهن الإبداعية.

وقد أوضحت مساعد مديرعام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض للإشراف النسائي هيلة المكيرش أن اطلاق هذا المشروع داخل الدور الإيوائية للأيتام يهدف إلى تنمية قدرات اليتيمات واشباع رغباتهن العلمية وتوجيه هذه القدرات نحو احتياجات المجتمع للوصول بها إلى أقصى حدودها الممكنة ،معربةً عن شكرها لإدارة الموهوبات في تعليم منطقة الرياض على تبنيهم مثل هذه المبادرات المجتمعية التي تؤسس الناشئة على اسس الإبداع الحديثة.

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