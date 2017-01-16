الكونغرس الأمريكي لن يسمح لترامب بالانسحاب من حلف الأطلسي

قال متحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن المستشارة “قرأت باهتمام” مقابلة أجراها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مع صحيفة بيلد وصف فيها حلف شمال الأطلسي بأنه “عفا عليه الزمن” وأضاف أن برلين مازالت تسعى إلى تعاون وثيق مع واشنطن.

ورفض المتحدث الحكومي ستيفن شيبرت التعليق على تصريحات بعينها في المقابلة قائلا إن العديد من مواقف ترامب معروفة.

وقال في مؤتمر صحفي دوري “سننتظر تنصيب الرئيس ترامب وبعد ذلك سنعمل عن كثب مع الإدارة الجديدة.”

وقال مارتن شيفير المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إنه كان من الصعب الحصول على رؤية واضحة عن سياسات ترامب نظرا للتناقضات في تصريحاته في الأحاديث الصحفية وعلى تويتر.

وقال للصحفيين “سنرى سياسته على حقيقتها بعد تنصيبه يوم الجمعة.”

وقال ترامب في حديث لصحيفة تايمز أوف لندن ولصحيفة بيلد إنه ينظر إلى حلف شمال الأطلسي باعتباره عفا عليه الزمن لأنه لم يدافع عن أعضائه ضد الهجمات الإرهابية لكنه قال إن التحالف العسكري مازال في غاية الأهمية بالنسبة له.

وقال جيرجين هارد منسق العلاقات الألمانية عبر المحيط لرويترز إن تصريحاته بدا أنها تتعارض مع آراء عبر عنها مرشحاه لوزارتي الخارجية والدفاع خلال جلسات التصديق على ترشيحهما الأسبوع الماضي.

وقال هارد إنه لا يتوقع أن يسمح الكونغرس لواشنطن بالتخلي عن دورها الرئيسي في حلف شمال الأطلسي.

وقال إن مشرعين أمريكيين رئيسيين منهم جون مكين رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أبلغه قبل بضعة أسابيع إنهم يتوقعون أن تظل واشنطن شريكا يعتد به في التحالف العسكري الذي يضم 28 دولة.

وقال “مجلس الشيوخ الأمريكي ومجلس النواب لن يسمحا بالتخلي عن الدور الأمريكي في حلف شمال الأطلسي.” وقال كذلك إنه من الواضح أن أوروبا تحتاج لبذل المزيد لتدعيم دفاعاتها.