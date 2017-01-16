أمير جازان يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني..

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً.

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير المنطقة ، بالدكتور الفهيد ، متمنياً له ولمرافقيه التوفيق في مهام عملهم خلال زيارتهم للمنطقة .

وتم خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات العلاقة بعمل الجهات التابعة للمؤسسة والخدمات التي تقدمها لأبناء منطقة جازان في مجالات التدريب التقني والمهني وخدمة المجتمع والسبل الكفيلة بتذليل الصعوبات كافة التي تعترض تنفيذ المشروعات التابعة للمؤسسة بمنطقة جازان.

وأكد سمو امير جازان على تفعيل كافة المهارات المهنية والتقنية لدى خريجي المؤسسة، وأهمية استثمار مباني المؤسسة في تأهيل وتدريب أبناء وبنات المنطقة مشيرا سموه الى ضرورة العمل على التوطين وتوظيف خريجي المؤسسات والمعاهد وفق تطلعات ولاة الامر حفظهم الله.

كما جرى مناقشة الخدمات المقدمة بالمؤسسة وفق الخطط والآليات والبرامج المعتمدة للكليات والمعاهد من قبل المؤسسة.

وعبر الدكتور الفهيد عن سعادته بزيارة منطقة جازان ، وما استمع إليه من توجيهات من قبل سمو أمير المنطقة خلال اللقاء ومن أبرزها تنفيذ المشاريع المستقبلية للمؤسسة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها بالتعاون مع إمارة المنطقة والجهات المعنية.

حضر اللقاء مدير عام متابعة المشاريع والخدمات بوكالة التنمية بإمارة جازان م.عبدالرحمن عبدالحق ومدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان م. فوزي رضوان وعميد الكلية التقنية بجازان أ.موسى بن حمد الأمير.