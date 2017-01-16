الزميل الحكمي مديراً لإدارة الإعلام بجامعة جازان

صدر قرار معالي مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بتكليف الزميل أحمد بن حسن حكمي مديراً لإدارة الإعلام بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام والمؤتمرات بالجامعة .

ويأتي هذا القرار في إطار ما تشهده إدارات الجامعة من تطوير يواكب التوسع الذي تعيشه جامعة جازان في شتى المجالات الأكاديمية والإدارية .

ويعد الحكمي أحد الكوادر الإعلامية النشطة وله من الخبرة الواسعة لسنوات عديدة أمضاها في مجال العمل الإعلامي بتميز سواء في جامعة جازان أو في صحيفة الجزيرة مديراً لمكتب جازان وحصده لعدد من الجوائز الإعلامية كان آخرها جائزة جازان للتفوق والإبداع