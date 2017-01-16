 وزير الطاقة يعقد عددًا من الاجتماعات الثنائية مع نظرائه من اليابان والهند وإثيوبيا وكازاخستان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

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وزير الطاقة يعقد عددًا من الاجتماعات الثنائية مع نظرائه من اليابان والهند وإثيوبيا وكازاخستان

وزير الطاقة يعقد عددًا من الاجتماعات الثنائية مع نظرائه من اليابان والهند وإثيوبيا وكازاخستان
واس - الرياض

عقد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح اجتماعًا مع معالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيجي سيكو .
وتناول الاجتماع مجالات التعاون بين البلدين والمشاريع المشتركة وخاصة المشاريع الصناعية والأعمال الصغيرة والمتوسطة، إضافة لمناقشة الصناعات المحتملة كصناعة السيارات وغيرها، حيث يأتي هذا التوجه كجزء من حرص القادة من كلا الجانبين على الشراكة الاستراتيجية.
وتم الاتفاق على تفعيل الزيارات واللجان المشتركة ما بين البلدين.
كما التقى معاليه , معالي وزير الطاقة الجديدة والمتجددة الهندي بييوش جويال وزير ، حيث تناول الاجتماع موضوعات الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، إذ تمتلك الهند تجربة رائدة في هذا المجال، يمكن الاستفادة منها من خلال التعاون مع الشركات الهندية المختصَّة، حيث تسعى المملكة إلى التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، و خاصة الطاقة الشمسية.
فيما عقد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح اجتماعًا مع معالي وزير المياه والري والطاقة الأثيوبي سيليش بيكيل ، حيث تناول الحديث مجالات التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات الربط الكهربائي والصناعات المختلفة والبتروكيماويات والمعدات الكهربائية، وقد تم الاتفاق على بحث هذه الفرصة من خلال رجال الأعمال وفقا للمنطلقات التجارية والاقتصادية المناسبة بين البلدين.
من جانب آخر اجتمع معالي المهندس الفالح بوزير الطاقة الكازاخستاني، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات، أبرزها التزام كازاخستان التام بالاتفاق فيما يخص الحصة الإنتاجية خلال هذه السنة، والحفاظ على توازن السوق البترولية ، كما تناول الاجتماع تفعيل التعاون بين المملكة وكازاخستان في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ومجال الطاقة المتجددة، والبتروكيمياويات، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من البلدين للعمل على التنسيق وبحث جميع فرص التعاون بين البلدين.

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