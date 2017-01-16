إجراء (1879) عملية في مستشفى محايل العام خلال العام الماضي

بلغ عدد العمليات الجراحية التي أجريت بمستشفى محايل العام خلال العام الماضي 1437هـ (1879) عملية منها (844) عملية من عمليات جراحة اليوم الواحد وبما يعادل 78% من اجمالي العمليات بينما بلغت العمليات الصغرى (495) عملية والكبرى (1384) عملية شملت جراحات الجهاز الهضمي والنساء والتوليد والأنف والأذن والحنجرة والوجه والفكين والمسالك البولية فضلاً عن العظام والمستشفى مزود بأحدث النظم والتجهيزات المتبعة في غرف العمليات مما يساعد الجراحين على تقديم خدمة طبية مميزة للمرضى.

وقد توزعت هذه العمليات على مدار العام حيث بلغت في شهر محرم (180) عملية وفي شهر صفر (161) عملية وفي شهر ربيع الأول (190) عملية وفي شهر ربيع ثاني (224) عملية وفي شهر جماد الأول (158) عملية وفي جماد الثاني (146) عملية وفي رجب (151) عملية وشعبان (136) عملية وفي رمضان (122) عملية وفي شوال (149) عملية وفي ذو القعدة (130) عملية وفي ذو الحجة (132) عملية.