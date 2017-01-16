مساعد الزامل رئيسا لمجلس شباب الاعمال بغرفة الشرقية وبدر الرزيزاء نائبا

اختار أعضاء مجلس شباب الاعمال بغرفة الشرقية مساعد الزامل رئيسا للمجلس بالإجماع ، و وبدر الرزيزاء نائبا، كما تم انتخاب ممثلي المجلس في عضوية اللجنة الوطنية لشباب الاعمال وهم : عبدالعزيز الزيد، وخالد الشنيبر، محمد القو، وذلك خلال اجتماع المجلس اليوم الاثنين 16 يناير 2017 بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.

وقال رئيس المجلس الزامل بان المجلس ومن خلال مرحلته الجديدة سيناقش من خلال برامجه وفعالياته التحديات التي تواجه شباب الاعمال، كما سيعمل على تعزيز دورهم في قطاع الاعمال من خلال الفعاليات والندوات التي تساعدهم في الانطلاق نحو آفاق جديدة .

واشار الزامل الى ان اعضاء المجلس وضعوا نصب اعينهم دعم و اعداد الشباب المهتمين بتطوير قدراتهم الريادية والاحترافية في مجال الاعمال ،بجملة من برامج العمل التي تتضمن المحاضرات والندوات والمعارض وورش العمل التي تساعد في تطور ونمو اعمالهم، بهدف استفادة أكبر عدد من الشباب والرواد واستثمار الطاقات الشابة.

وثمن الزامل دعم مجلس إدارة غرفة الشرقية للمجلس خلال مسيرته الماضية متطلعا الى مزيد من الدعم، ومبينا ان من شأن ذلك تعظيم ثقافة العمل الحر و تجسيد أهداف الغرفة في توسيع نطاق المشاركات الشبابية ودعم مسيرتهم في قطاع الاعمال.

كما اوضح بان المجلس منفتح على الجميع ويستقبل أي مقترحات جديدة تسهم في تسليط الضوء على ابداعات الشباب والمهتمين بالعمل الحر و مد يد العون لهم والالتقاء بالخبرات من أصحاب الاعمال وذوي التجارب الرائدة للاستفادة من كيفية ادارة أعمالهم و معالجة المشكلات التي قد تواجههم وتساعد في نهاية المطاف بتشكيل شخصية رواد الاعمال.

يذكر ان مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية قام بتنظيم العديد من البرامج والانشطة في العام 2016 ، جاء ابرزها: برنامج تجربتي الذي استضافة رئيس مجلس إدارة مجموعة المجدوعي عبدالله المجدوعي خلال شهر مارس، كما استضاف رواد الاعمال من شركة داز السعودية زامل الشهراني, ومجموعة عبدالرحمن المعيبد المهندس عبدالرحمن المعيبد , ومصنع هاي سكاي للاكياس القماشية المهندس فهد الحمزي في شهر سبتمبر.

كما استضاف المجلس رجل الاعمال و العضو المنتدب لشركة نماء لخدمات الشحن عبدالرزاق التركي في ديسمبر.

كما قدم المجلس العديد من الاستشارات لرواد الاعمال والمبتدئين في عالم الاعمال، ضمن برنامج استشارات احد برامج المجلس الذي عقد في اشهر مارسن ومايو، واكتوبر.

وشارك فريق العمل المنبثق من المجلس ضمن برنامج اعداد في يوم التدريب بجامعة البترول خلال شهري فبراير واكتوبر.

وضمن برنامج محافظات المنطقة الذي يهتم بعرض النماذج الناجحة من رواد الاعمال وتشجيع روح الريادة و الابتكار بين شباب المنطقة والتعريف بمصادر و جهات التمويل للمشروعات الصغيرة واستضافة احد المسؤولين الحكوميين نظم المجلس بتوقيتات مختلفة لقاء بعنوان (فرص وتحديات) في محافظة الجبيل حيث استضاف محافظ الجبيل الملكف عبدالله العسكر ومدير عام الكليات و المعاهد بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور علي عسيري و رئيس مجموعة المسحل عبدالله المسحل وذلك خلال شهر إبريل.

كما زار الاعضاء ضمن برنامج (زيارات) احد برامج المجلس اليابان خلال شهري مارس وابريل حيث تعرف الاعضاء على اهم انجازات قطاع الاعمال وسبل تشجيع رواد الاعمال، واهم الدروس المستفادة من البيئة الاقتصادية في الدولة.