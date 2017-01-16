 أنباء عن خطة دولية معدلة لإحلال السلام باليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

اليمن تفوز على سوريا (2 -1) بطل النسخة الماضية للبطولة – فيما هزمت دولة النيجر دولة باكستان بـ ( 4 – 0  )    لليوم الثالث .. أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل المعزين في وفاة الأمير محمد بن فيصل يرحمه الله طيران ناس يبرم صفقة بقيمة 32 مليار ريال لشراء 120 طائرة تعليم الليث يؤهل ” ٢٤ ″ معلماً لتدريب الطلاب على القدرات العامة آل مشحم مديراً للموارد البشرية بتعليم عسير أوباما يحذر ترامب من مغبة إلغاء الاتفاق النووي الإيراني إنطلاق مشروع تحدي القراءة العربي في دورته الثانية فبراير المقبل .. إيداع مبالغ “دعم الكهرباء” في حسابات مستفيدي الضمان أنباء عن خطة دولية معدلة لإحلال السلام باليمن مساعد الزامل رئيسا لمجلس شباب الاعمال بغرفة الشرقية وبدر الرزيزاء نائبا برئاسة سمو أمير المنطقة الشرقية .. لجنة السلامة المرورية بالشرقية تعقد اجتماعها الدوري 520 مرابطاً يؤدون اختباراتهم بتعليم صبيا

أنباء عن خطة دولية معدلة لإحلال السلام باليمن

أنباء عن خطة دولية معدلة لإحلال السلام باليمن
المناطق - وكالات

غادر المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مدينة عدن،بعد لقائه بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ووزير خارجيته، في إطار مساعيه لإحياء عملية السلام خصوصا ما يتعلق بالتعديلات التي أُدخلت على مشروع خطته للسلام.

وجدد الرئيس اليمنين تمسكه بالملاحظات التي ابدتها الحكومة الشرعية تجاه الخطة خلال زيارته السابقة لعدن. وقال هادي ان الانقلابيين وممارساتهم لا تشير البتة الى فكر يحمل السلام.

وتتضمن مسودة الخطة المعدلة التي عرضها ولد الشيخ عدة بنود وفق مصادر يمنية عدم المساس بصلاحيات الرئيس هادي باعتباره رئيسا منتخبا.

كما تنص المسودة على إنهاء الانقلاب وانسحاب الميليشيات، وتسليم الأسلحة قبل الانتقال إلى المسار السياسي.

وبحسب مسودة ولد الشيخ سيتم تعيين نائب للرئيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد توقيع الاتفاقية الشاملة.

وستكون اللجنة الرباعية الخاصة بالسلام الضامنة أن تنفذ الحكومة الشرعية الالتزامات في حين تتولى سلطنة عمان ضمانة التزام المتمردين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>