 إنطلاق مشروع تحدي القراءة العربي في دورته الثانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

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إنطلاق مشروع تحدي القراءة العربي في دورته الثانية

إنطلاق مشروع تحدي القراءة العربي في دورته الثانية
المناطق - الطائف - عادل الزهراني
انطلقت فعاليات مشروع ” تحدي القراءة العربي ” في دورته الثانية  والذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهدف  تشجيع الطلاب والطالبات  على القراءة الهادفة , وتنمية وتحسين مهارات اللغة العربية والقدرة على التعبير بطلاقة وفصاحة  لدى الطلبة في العالم العربي  .

وأوضح المدير العام  للتعليم بمحافظة الطائف د. محمد بن حسن الشمراني أن التحدي يأخذ شكل منافسة قوية  للقراءة باللغة العربية ليبلغ  50 مليون كتاب خلال العام الدراسي على مستوى الوطن العربي , يشارك بها الطلبة والطالبات من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث ثانوي  , يتدرج خلالها الطلاب المشاركون عبر خمس مراحل تتضمن كل مرحلة قراءة عشرة كتب وتلخيصها في جوازات التحدي , ثم  تبدأ مرحلة التصفيات على مستوى المدارس والمناطق التعليمية , ثم مستوى الأقطار العربية وصولاً للتصفيات النهائية والتي تُعقد في دبي سنوياً في شهر أكتوبر .

وأضاف الشمراني أنه تم تشكيل لجنة مركزية للمشروع برئاسة المساعد للشؤون التعليمية للبنين فهاد الذويبي ونائبة الرئيس المساعدة لشؤون تعليم البنات مها الزايدي , ومنسق ومنسقة المشروع  , وعضوية عددٍ من المشرفين والمشرفات بقسم اللغة العربية وإدارة الإعلام و تقنية معلومات , مشيرًا إلى أن تسجيل الطلاب والطالبات للمشاركة في المسابقة مازال مفتوحًا عبر الرابط الإلكتروني https://t.co/2p9hFJgf23?ssr=true

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