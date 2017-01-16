 آل مشحم مديراً للموارد البشرية بتعليم عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

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آل مشحم مديراً للموارد البشرية بتعليم عسير

آل مشحم مديراً للموارد البشرية بتعليم عسير
المناطق - أبها

أصدر مدير التعليم بمنطقة عسير الأستاذ جلوي كركمان  قراراً بتكليف الأستاذ علي بن عبدالله آل مشحم مديراً لإدارة الموارد البشرية على أن تربط بسعادته مباشرة وجاء إنشاء إدارة الموارد البشرية بناء على تعميم وزير التعليم بشأن إطلاق برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية والمتضمن إنشاء إدارة عامة للموارد البشرية وترتبط بمعالي الوزير وجاء في القرار الذي أصدره كركمان أن تتكون إدارة الموارد البشرية من وحدات تطوير الموارد البشرية ووحدة عمليات الموارد البشرية ووحدة التواصل الداخلي على أن ينقل جميع موظفي إدارة شؤون الموظفين لها .

ويعتبر الأستاذ آل مشحم من القيادات الإدارية المتميزة على مستوى الإدارة حيث يشغل مديراً للشؤون المالية والإدارية.

من جهته عبر آل مشحم  عن شكره وتقديره لسعادة مدير التعليم الأستاذ جلوي كركمان على هذه الثقة سائلاً المولى عز وجل أن يكون عند حسن الظن.


وأسرة التحرير  تبارك للزميل آل مشحم  وتتمنى له مزيداً من التوفيق والنجاح في منصبة الجديد .

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