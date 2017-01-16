تعليم الليث يؤهل ” ٢٤ ″ معلماً لتدريب الطلاب على القدرات العامة

اختتمت إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلةً في قسم التوجيه والإرشاد , فعاليات الدورة التدريبية لتأهيل مدربي القدرات العامة بجميع المدارس الثانوية في المحافظة و مكتبي التعليم بأضم و ربوع العين ، والتي أقيمت بمركز التدريب التربوي ” بنين ” لمدة أسبوع بالتعاون مع أحد المراكز المتخصصة في التدريب ، بواقع (٢٠) ساعة تدريبية ، و بمشاركة (٢٤) معلماً .

بدوره قال رئيس قسم التوجيه والإرشاد (بنين ) الدكتور عبدالله بن سعيد الزبيدي ، بأن الدورة تهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات الإيجابية التي تمكنهم من القيام بعملية تدريب الطلاب بكل كفاءة وفاعلية ، واعتماد نخبة من المعلمين المتميزين مدربين معتمدين لتدريب وتأهيل الطلاب داخل المدارس على اختبارات المركز الوطني للقياس و التقويم , وأوضح ” الزبيدي ” أن حقيبة الدورة تناولت العديد من الموضوعات والمحاور الهامة و من أبرزها : مهارات المدربين وطرق تنميتها ، وأنماط المتدربين ، التعريف باختبار القدرات العامة ( قياس) ، التهيئة العلمية والتربوية للطلاب للتعامل مع اختبار القدرات من خلال تدريبهم على طريقة التسجيل وكيفية الاستعداد للاختبار وكيفية التعامل مع ورقة البيانات وورقة الإجابة , بالإضافة إلى تدريب الطلاب على إدارة وقت الاختبار , والاستفادة من النشرات والمطويات المتعلقة بالاختبار , التي تساعدهم على القدرة على فهم المقروء والقدرة على إدراك العلاقات المنطقية , وحل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية , إلى جانب تدريب الطلاب على نماذج عديدة من أسئلة القدرات وتعلم المهارات الأساسية في اجتياز الاختبار بقسميه اللفظي والكمي المتضمنة على شرح نماذج عديدة من أسئلة القدرات في هذا الجانب .

وكان الحفل الختامي للدورة قد شهد حضور ومشاركة المساعد للشؤون التعليمية (بنين) الدكتو زكي بن رزيق الحازمي , والذي أكد على أهمية اختبار القدرات وضرورة تدريب الطلاب على الجزء الكمي واللفظي واستغلال النشاط وحصص الاحتياط والمسابقات الثقافية في ذلك , والتركيز على توعية الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع بأهمية الاستعداد الجيد للاختبار ، منوهاً بأهمية المرحلة الثانوية وما تمثله من نقلة علمية ومهنية لمخرجات التعليم العام.

وعبر ” الحازمي ” عن بالغ شكره وتقديره لمنسوبي قسم التوجيه والإرشاد على ما يقومون به من جهود واضحة وخطط مدروسة للارتقاء بمستويات طلاب المحافظة.

كما قدم الشكر والعرفان للقائمين على الدورة ، و شكر المدربين على جهودهم ، والمعلمين المشاركين على تفاعلهم و مشاركتهم , وبعد ذلك قام بتسليمهم شهادات اجتياز الدورة