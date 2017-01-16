لليوم الثالث .. أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل المعزين في وفاة الأمير محمد بن فيصل يرحمه الله

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في منزله بجدة مساء اليوم الإثنين لليوم الثالث ، عددا من أصحاب السمو من دول مجلس التعاون، وأصحاب السمو الأمراء والمعالي وأعضاء السلك الدبلوماسي للدول العربية والإسلامية والصديقة، الذين قدموا واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود يرحمه الله .

كما أدى واجب العزاء في الفقيد مديرو الإدارات الحكومية والمشايخ والقضاة وقادة القطاعات العسكرية والأمنية وجموعاً من أهالي المنطقة.