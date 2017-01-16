 اليمن تفوز على سوريا (2 -1) بطل النسخة الماضية للبطولة – فيما هزمت دولة النيجر دولة باكستان بـ ( 4 – 0  )    | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

اليمن تفوز على سوريا (2 -1) بطل النسخة الماضية للبطولة – فيما هزمت دولة النيجر دولة باكستان بـ ( 4 – 0  )    لليوم الثالث .. أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل المعزين في وفاة الأمير محمد بن فيصل يرحمه الله طيران ناس يبرم صفقة بقيمة 32 مليار ريال لشراء 120 طائرة تعليم الليث يؤهل ” ٢٤ ″ معلماً لتدريب الطلاب على القدرات العامة آل مشحم مديراً للموارد البشرية بتعليم عسير أوباما يحذر ترامب من مغبة إلغاء الاتفاق النووي الإيراني إنطلاق مشروع تحدي القراءة العربي في دورته الثانية فبراير المقبل .. إيداع مبالغ “دعم الكهرباء” في حسابات مستفيدي الضمان أنباء عن خطة دولية معدلة لإحلال السلام باليمن مساعد الزامل رئيسا لمجلس شباب الاعمال بغرفة الشرقية وبدر الرزيزاء نائبا برئاسة سمو أمير المنطقة الشرقية .. لجنة السلامة المرورية بالشرقية تعقد اجتماعها الدوري 520 مرابطاً يؤدون اختباراتهم بتعليم صبيا

اليمن تفوز على سوريا (2 -1) بطل النسخة الماضية للبطولة – فيما هزمت دولة النيجر دولة باكستان بـ ( 4 – 0  )   

اليمن تفوز على سوريا (2 -1) بطل النسخة الماضية للبطولة – فيما هزمت دولة النيجر دولة باكستان بـ ( 4 – 0  )   
المناطق - مكة
في اليوم الثالث لبطولة الصداقة للجاليات بمكة المكرمة نيجيريا ٢٠١٧ والمقامة تحت اشراف ورعاية المستشار صالح بن سالم باهويني رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم للتاريخ والإحصاء .
بدأ حامل اللقب فريق الجالية اليمنية الدفاع عن لقبه في مباراته الأولى والتي جمعته بفريق الجالية السورية .
الذي أبهر الجميع بمستواه الفني العالي عكس البطولة السابقة وانتهت نتيجة اللقاء بفوز صعب للبطل بهدفين مقابل هدف سجل الجالية اليمنية اللاعبان /  أشرف إبراهيم وحسن العطاس –  وللجالية السورية اللاعب / حمزة سرحان .
وفي اللقاء الأول اكتسح فريق جالية النيجر فريق الجالية الباكستانية بأربع أهداف دون مقابل ، تناوب على تسجيلها اللاعبون وهم : أحمد عثمان وابراهيم محمد – بواقع هدف لكل لاعب ، فيما سجل اللاعب / عبد الباري عمر  ( هدفين ) . 
كما يلتقي اليوم في المباراة الأولى :
فريق الجالية المصرية مع فريق الجالية التايلاندية  . 
واللقاء الثاني سيكون بين فريق الجالية البرماوية وفريق الجالية المغربية .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>