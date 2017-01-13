 بيان “وزارة الصحة” حول تسمم 150 شخصاً في تربة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

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بيان “وزارة الصحة” حول تسمم 150 شخصاً في تربة

بيان “وزارة الصحة” حول تسمم 150 شخصاً في تربة
المناطق - متابعات

أعلنت وزارة الصحة اليوم أن حالة الطوارئ الصحية الناتجة عن تسمم 150 شخص بمحافظة تربة قد انتهت بعد أن تم التعامل مع جميع الحالات وتفعيل خطط الطوارئ لمواجهة مثل هذه الحالات.
وأوضحت الوزارة في بيان أن غرفة القيادة والسيطرة بإدارة الطوارئ في صحة الطائف تلقت عند الساعة 7.45 من صباح الاثنين وصول 36 حالة تسمم غذائي إلى مستشفى تربة العام، وقد تم على الفور تمرير البلاغ للفرق الطبية الميدانية في المستشفيات والمراكز الصحية القريبة والداعمة لمواجهة تزايد الحالات وتطبيق خطة الطوارئ حيث ارتفع عدد الحالات بشكل متسارع إلى 150 حالة منها 141 حالة وصلت إلى المستشفى وبقية الحالات إلى المراكز الصحية الحكومية المختلفة، وبناء على خطة الطوارئ فقد تم استدعاء جميع الأطباء والممارسين الصحيين والإداريين لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما تم دعم المستشفى بـ 14 فرقة طبية وسيارتين للقيادة الميدانية والتحكم الميداني إضافة إلى 15 فرقة طبية تم 50 عنصرا ما بين أطباء وممارسين صحيين.

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