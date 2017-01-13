أمير الباحة يستقبل معالي المستشار في الديوان الملكي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز

استقبل صاحب السمو الملكي ‏الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتب سموه اليوم، معالي المستشار في الديوان الملكي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز ‏‏الدكتور فهد بن عبدالله السماري والامين العام المساعد لدارة الملك عبدالعزيز ومدير إدارة البحوث والنشر المكلف عبدالرحمن بن محمد السدحان ومدير مركز التاريخ الشفوي بالدارة مشعل بن عمش الشمري ومدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الباحه مدير مشروع حفظ الأدب الشفهي علي بن خميس البيضاني .

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالدكتور السماري ومرافقيه، منوهاً سموه بالجهود التي تبذلها دارة الملك عبدالعزيز لحفظ تاريخ المملكة.

من جانبه استعرض أمين دارة الملك عبدالعزيز أبرز الأعمال والجهود التي تقوم بها الدارة والبرامج والمناشط الأدبية والثقافية، منوهاً بجهود سمو أمير الباحة ودعمه لكل ما من شأنه حفظ تاريخ المنطقة والأعمال الأدبية والثقافية.

‏وناقش اللقاء العديد من الموضوعات المتعلقة بالثقافة والأدب، والاطلاع على مشروع حفظ الآدب الشفهي ‏والطب الشعبي بمنطقة الباحة‏، الذي يعدّ مجاله ومضمونه جزء من عمل دارة الملك عبد العزيز لوجود مركز خاص بالأدب الشفهي، حيث قامت جمعية الثقافة والفنون بالباحة بتشكيل فريق عمل المشروع وبمباركة ودعم من مقام إمارة المنطقة لتنفيذه .

وشهد اللقاء توقيع عقد شراكة بين جمعية الثقافة والفنون في المنطقة ‏ودارة الملك عبدالعزيز، تنص على ‏أن تتولى الدارة طباعة المجلدات النهائية للموسوعة وتساعد في إخراج المكتبة الإلكترونية بشكل احترافي ‏وأن تقوم الجمعية بتسليم الدارة المادة الخام للمشروع ‏التي أعدت على مستوى المنطقة بجميع محافظاتها توثيقاً مرئياً ومسموعاً، كما يحق للدارة إضافة شعارها كونها أصبحت شريكاً في المشروع بعد إكتماله ولها حق التصرف في المادة الخام وفق النظام المعمول به.

‏من جانبه أوضح ‏مدير جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة مدير مشروع حفظ الأدب الشفهي علي بن خميس البيضاني ‏أن الجمعية تبنت من خلال فريق عمل يضم أكاديميين ومهتمين من أبناء المنطقة هذا المشروع من حوالي أربع سنوات بمباركة ودعم سمو أمير منطقة الباحه وبإشراف ومتابعة من وكيل الامارة ويعتبر المشروع الاول على مستوى المملكة.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو أَمير المنطقة أحمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي.