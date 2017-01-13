 الشيخ علي الصباح يصل جدة لتقديم واجب العزاء في الأمير محمد الفيصل – رحمه الله – | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

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الشيخ علي الصباح يصل جدة لتقديم واجب العزاء في الأمير محمد الفيصل – رحمه الله –

الشيخ علي الصباح يصل جدة لتقديم واجب العزاء في الأمير محمد الفيصل – رحمه الله –
واس - جدة

وصل إلى جدة مساء اليوم سمو الشيخ علي الجراح الصباح ممثل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، لتقديم واجب العزاء لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ .
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية .

000-8576028981484591131901

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