 236 مسلماً جديدا في دعوي النسيم خلال الربع الأول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

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236 مسلماً جديدا في دعوي النسيم خلال الربع الأول

236 مسلماً جديدا في دعوي النسيم خلال الربع الأول
المناطق - الرياض - عادل الزهراني

أعلن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم عن (236) شخصا من مختلف الجنسيات أسلموا خلال الربع الأول من العام الحالي 1438هـ من الجنسين  وقد أسلموا عبر  برامج قسم الجاليات والمراكز المتخصصة التابعة للمكتب ( الصينيين والفلبينيين) بالإضافة للقسم النسائي وبرامج الدعوة الإلكترونية .

وقال الشيخ “فهد التويجري”رئيس مجلس الإدارة ، أن هذه الإنجازات جاءت بتيسير الله ثم بدعم الخيرين للمكتب، مشيراً إلى أن الدعوة إلى الله عز وجل وهداية الناس إلى الدين هدف نبيل وغاية سامية يتبلور عبر أهداف المكتب .

جدير بالذكر أن عدد المستفيدين برامج دعوة وتعليم الجاليات بلغ 22799 فيما بلغ المستفيدين من الزيارات الدعوية 7384 ويشير تقرير إنجازات الربع الأول لإنجازات القسم النسائي التي استفاد منها 8036مستفيدة وأضاف التقرير أن فكرة المراكز المتخصصة في الجاليات حققت نجاحات كبيرة حيث أستفاد من مركز دعوة الصينيين ( 50160 ) فيما أستفاد من برامج مركز دعوة الفلبينيين (  5952  ) .

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