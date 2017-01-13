236 مسلماً جديدا في دعوي النسيم خلال الربع الأول

أعلن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم عن (236) شخصا من مختلف الجنسيات أسلموا خلال الربع الأول من العام الحالي 1438هـ من الجنسين وقد أسلموا عبر برامج قسم الجاليات والمراكز المتخصصة التابعة للمكتب ( الصينيين والفلبينيين) بالإضافة للقسم النسائي وبرامج الدعوة الإلكترونية .

وقال الشيخ “فهد التويجري”رئيس مجلس الإدارة ، أن هذه الإنجازات جاءت بتيسير الله ثم بدعم الخيرين للمكتب، مشيراً إلى أن الدعوة إلى الله عز وجل وهداية الناس إلى الدين هدف نبيل وغاية سامية يتبلور عبر أهداف المكتب .

جدير بالذكر أن عدد المستفيدين برامج دعوة وتعليم الجاليات بلغ 22799 فيما بلغ المستفيدين من الزيارات الدعوية 7384 ويشير تقرير إنجازات الربع الأول لإنجازات القسم النسائي التي استفاد منها 8036مستفيدة وأضاف التقرير أن فكرة المراكز المتخصصة في الجاليات حققت نجاحات كبيرة حيث أستفاد من مركز دعوة الصينيين ( 50160 ) فيما أستفاد من برامج مركز دعوة الفلبينيين ( 5952 ) .