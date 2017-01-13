نجاح فرضية حريق مستشفى نفي العام

قام مستشفى نفي العام بالتعاون مع الدفاع المدني في نفي بعمل فرضيه إطفاء حريق داخل المستشفى. وتجربة مدى استعداد المستشفى لمثل هذه الكوارث والحرائق لا سمح الله ومدى توفر وسائل السلامه بالمستشفى وفي كافة اقسام المستشفى ومدى تطبيق العاملين بالمستشفى لكافة فرضيات مجابهة الكوارث والحرائق وكذلك مدى استعداد الدفاع المدني بنفي وسرعة تنسيقه مع المستشفى وقد تمت الفرضيه بحضور مدير المستشفى الدكتور احمد المهيدلي ومدير الدفاع المدني بنفي الملازم اول /صالح مشعل المغيري وبحضور كافة الطاقم الطبي لضمان اكتسابهم الخبره والدرايه في مثل هذه الحالات لاسمح الله