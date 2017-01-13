البحرين: إيقاف تداول النسخة الإلكترونية لصحيفة الوسط المعارضة

ذكرت وكالة أنباء البحرين اليوم الإثنين، أن “السلطات البحرينية أوقفت تداول النسخة الإلكترونية لصحيفة الوسط المرتبطة بالمعارضة حتى إشعار آخر، متهمةً إياها بنشر مواد تهدد الوحدة الوطنية”.

والوسط الصحيفة المستقلة الوحيدة في البحرين مرتبطة بالمعارضة التي يقودها الشيعة، والتي تواجه حملة حكومية منذ العام الماضي، وهذه هي المرة الثانية التي تغلق فيها الصحيفة منذ أغسطس(آب).

وقالت وزارة شؤون الإعلام في بيان نشرته الوكالة الرسمية للبحرين إن “القرار جاء نظراً لتكرار قيام الجريدة نشر وبث ما يثير الفرقة في المجتمع وروح الشقاق والمساس بالوحدة الوطنية وتكدير السلم العام”.

وأكد أحد العاملين بالصحيفة أن “النسخة الإلكترونية بما في ذلك الخدمات الإلكترونية أوقفت، لكنه قال إن الطبعة الورقية مستمرة في الصدور”.

وتشن الحكومة حملة على المعارضة منذ العام الماضي، إذ أغلقت جمعية الوفاق كبرى الجماعات المعارضة وزادت مدة حكم بالسجن على زعيمها، واعتقلت الناشط نبيل رجب، وجردت الزعيم الروحي الشيعي، آية الله عيسى قاسم، من الجنسية.

وأغلقت الوسط التي أسسها مستثمرون من القطاع الخاص في العام 2002 لفترة وجيزة في العام 2015، واستشهدت الحكومة بأسباب مماثلة في ذلك الوقت. كنا أغلقت لفترة وجيزة في 2011 في أعقاب احتجاجات مناهضة للحكومة في المملكة، وأقيل كبار العاملين فيها وحوكموا.

ويرأس الصحيفة منصور الجمري، وهو واحد من ثلاثة محررين كبار حوكموا في تهم اختلاق أخبار، عندما أوردت الصحيفة أخبار الاحتجاجات التي قادها الشيعة ضد الحكومة والأسرة الحاكمة السنية.