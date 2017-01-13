 البحرين: إيقاف تداول النسخة الإلكترونية لصحيفة الوسط المعارضة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

كيري منتقداً ترامب : لم يكن من اللائق للرئيس المنتخب أن يتدخل بسياسات دول أخرى ‏مختبر مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكي CAP ‏ البحرين: إيقاف تداول النسخة الإلكترونية لصحيفة الوسط المعارضة نجاح فرضية حريق مستشفى نفي العام 236 مسلماً جديدا في دعوي النسيم خلال الربع الأول الشيخ علي الصباح يصل جدة لتقديم واجب العزاء في الأمير محمد الفيصل – رحمه الله – انشقاق قائد اللواء 201 مرزوق الصيادي عن صفوف المليشيات وانضمامه الى الشرعية أمير الباحة يستقبل معالي المستشار في الديوان الملكي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز  بيان “وزارة الصحة” حول تسمم 150 شخصاً في تربة أمسية شعرية لكوكبة من الشعراء بأدبي جدة اليمن تفوز على سوريا (2 -1) بطل النسخة الماضية للبطولة – فيما هزمت دولة النيجر دولة باكستان بـ ( 4 – 0  )    لليوم الثالث .. أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل المعزين في وفاة الأمير محمد بن فيصل يرحمه الله

البحرين: إيقاف تداول النسخة الإلكترونية لصحيفة الوسط المعارضة

البحرين: إيقاف تداول النسخة الإلكترونية لصحيفة الوسط المعارضة
المناطق - رويترز

ذكرت وكالة أنباء البحرين اليوم الإثنين، أن “السلطات البحرينية أوقفت تداول النسخة الإلكترونية لصحيفة الوسط المرتبطة بالمعارضة حتى إشعار آخر، متهمةً إياها بنشر مواد تهدد الوحدة الوطنية”.

والوسط الصحيفة المستقلة الوحيدة في البحرين مرتبطة بالمعارضة التي يقودها الشيعة، والتي تواجه حملة حكومية منذ العام الماضي، وهذه هي المرة الثانية التي تغلق فيها الصحيفة منذ أغسطس(آب).

وقالت وزارة شؤون الإعلام في بيان نشرته الوكالة الرسمية للبحرين إن “القرار جاء نظراً لتكرار قيام الجريدة نشر وبث ما يثير الفرقة في المجتمع وروح الشقاق والمساس بالوحدة الوطنية وتكدير السلم العام”.

وأكد أحد العاملين بالصحيفة أن “النسخة الإلكترونية بما في ذلك الخدمات الإلكترونية أوقفت، لكنه قال إن الطبعة الورقية مستمرة في الصدور”.

وتشن الحكومة حملة على المعارضة منذ العام الماضي، إذ أغلقت جمعية الوفاق كبرى الجماعات المعارضة وزادت مدة حكم بالسجن على زعيمها، واعتقلت الناشط نبيل رجب، وجردت الزعيم الروحي الشيعي، آية الله عيسى قاسم، من الجنسية.

وأغلقت الوسط التي أسسها مستثمرون من القطاع الخاص في العام 2002 لفترة وجيزة في العام 2015، واستشهدت الحكومة بأسباب مماثلة في ذلك الوقت. كنا أغلقت لفترة وجيزة في 2011 في أعقاب احتجاجات مناهضة للحكومة في المملكة، وأقيل كبار العاملين فيها وحوكموا.

ويرأس الصحيفة منصور الجمري، وهو واحد من ثلاثة محررين كبار حوكموا في تهم اختلاق أخبار، عندما أوردت الصحيفة أخبار الاحتجاجات التي قادها الشيعة ضد الحكومة والأسرة الحاكمة السنية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>