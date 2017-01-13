‏مختبر مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكي CAP ‏

‏حصل مختبر مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض على شهادة الاعتماد الأمريكي ، من الكلية الأمريكية لعلوم الأمراضCAP حيث يعتبر من السباقين بالحصول على الإعتماد و أول من حصل عليه في منطقة الرياض من بين المستشفيات و المختبرات التابعة لوزارة الصحة و يعتبر بنك الدم في المختبر أول بنك يحصل على الإعتراف ، ليضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة الإنجازات الطبية التي حققها المستشفى و لينضم مع مستشفى الملك فيصل التخصصي و مستشفى الملك فهد بالحرس الوطني

‏و مستشفى الملك خالد الجامعي الحاصلين على هذا الإعتراف ..

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‏و أوضح الدكتور طلال التويجري المدير التنفيذي لمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز أن حصول المختبر على اعتماد الكلية الأمريكية لعلوم الأمراض ، بمثابة عهد و التزام منا بتوفير أعلى معايير الخدمات المخبرية لكافة المرضى و هذا الإنجاز هو ثمرة جهود العمل بروح الفريق الواحد ..

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‏من جانبه قال الدكتور كامل الدوسري استشاري أمراض الدم وبنوك الدم ، مدير المختبرات وبنك الدم بمستشفي الامير محمد بن عبدالعزيز : نحن سعداء بحصول المختبر على هذا الاعتماد الدولي من الكلية الأمريكية لعلوم الأمراض (CAP) حيث إن هذا الاعتماد يتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ و الأهداف المرسومة من معالي وزير الصحة في تقديم الخدمات المخبرية طبقا لأعلى معايير الجودة العالمية