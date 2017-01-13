 ‏مختبر مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكي CAP ‏ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

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‏مختبر مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكي CAP ‏

‏مختبر مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكي CAP ‏
المناطق - الرياض - فاطمة العنزي

‏حصل مختبر مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز  بالرياض على شهادة الاعتماد الأمريكي ، من الكلية الأمريكية لعلوم الأمراضCAP حيث يعتبر من السباقين بالحصول على الإعتماد و أول من حصل عليه في منطقة الرياض من بين المستشفيات و المختبرات التابعة لوزارة الصحة  و يعتبر بنك الدم في المختبر أول بنك يحصل على الإعتراف ، ليضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة الإنجازات الطبية التي حققها المستشفى و لينضم مع  مستشفى الملك فيصل التخصصي و مستشفى الملك فهد بالحرس الوطني
‏و مستشفى الملك خالد الجامعي الحاصلين على هذا الإعتراف ..

‏و أوضح الدكتور طلال  التويجري  المدير التنفيذي لمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز  أن حصول المختبر على اعتماد الكلية الأمريكية لعلوم الأمراض ، بمثابة عهد و  التزام منا  بتوفير أعلى معايير الخدمات المخبرية لكافة المرضى و هذا الإنجاز هو ثمرة جهود العمل بروح الفريق الواحد ..

‏من جانبه قال الدكتور كامل الدوسري استشاري أمراض الدم وبنوك الدم ، مدير المختبرات وبنك الدم بمستشفي الامير محمد بن عبدالعزيز  : نحن سعداء بحصول المختبر على هذا الاعتماد الدولي من الكلية الأمريكية  لعلوم الأمراض (CAP) حيث إن هذا الاعتماد يتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ و الأهداف المرسومة من معالي وزير الصحة في تقديم الخدمات المخبرية  طبقا لأعلى معايير الجودة العالمية

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