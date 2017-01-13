حصل مختبر مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض على شهادة الاعتماد الأمريكي ، من الكلية الأمريكية لعلوم الأمراضCAP حيث يعتبر من السباقين بالحصول على الإعتماد و أول من حصل عليه في منطقة الرياض من بين المستشفيات و المختبرات التابعة لوزارة الصحة و يعتبر بنك الدم في المختبر أول بنك يحصل على الإعتراف ، ليضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة الإنجازات الطبية التي حققها المستشفى و لينضم مع مستشفى الملك فيصل التخصصي و مستشفى الملك فهد بالحرس الوطني
و مستشفى الملك خالد الجامعي الحاصلين على هذا الإعتراف ..
و أوضح الدكتور طلال التويجري المدير التنفيذي لمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز أن حصول المختبر على اعتماد الكلية الأمريكية لعلوم الأمراض ، بمثابة عهد و التزام منا بتوفير أعلى معايير الخدمات المخبرية لكافة المرضى و هذا الإنجاز هو ثمرة جهود العمل بروح الفريق الواحد ..
من جانبه قال الدكتور كامل الدوسري استشاري أمراض الدم وبنوك الدم ، مدير المختبرات وبنك الدم بمستشفي الامير محمد بن عبدالعزيز : نحن سعداء بحصول المختبر على هذا الاعتماد الدولي من الكلية الأمريكية لعلوم الأمراض (CAP) حيث إن هذا الاعتماد يتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ و الأهداف المرسومة من معالي وزير الصحة في تقديم الخدمات المخبرية طبقا لأعلى معايير الجودة العالمية
مختبر مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكي CAP
حصل مختبر مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض على شهادة الاعتماد الأمريكي ، من الكلية الأمريكية لعلوم الأمراضCAP حيث يعتبر من السباقين بالحصول على الإعتماد و أول من حصل عليه في منطقة الرياض من بين المستشفيات و المختبرات التابعة لوزارة الصحة و يعتبر بنك الدم في المختبر أول بنك يحصل على الإعتراف ، ليضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة الإنجازات الطبية التي حققها المستشفى و لينضم مع مستشفى الملك فيصل التخصصي و مستشفى الملك فهد بالحرس الوطني
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