 إصابة 7 طالبات وسائق في حادث مروري بصبيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

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إصابة 7 طالبات وسائق في حادث مروري بصبيا

إصابة 7 طالبات وسائق في حادث مروري بصبيا
المناطق - جازان - أمل بهكلي

اصيبت 7 طالبات ظهر اليوم بحادث مروري بعد مغادرتهن من المدرسة إلى منازلهن في سيارة نقل خاصة في الطريق العام ، وتم نقلهن إلى مستشفى صبيا العام للكشف عليهن ، حيث غادرت خمس منهن المستشفى بعد الكشف والأطمئنان عليهن ، ولا تزال طالبتين منومتين في المستشفى ، من أجل متابعة حالتهن الصحية ، حيث اصيبت احداهن بكسر في الفخذ ، وأفاد الطبيب المعالج بأن وضع الطالبتين  الصحي مستقر ولله الحمد .
وباشر الحادث فور تلقي البلاغ من إدارة التعليم رئيس قسم الأمن والسلامة المدرسية ، ومساعدة مدير الأمن والسلامة لمدارس البنات ، ورئيسة الأمن والسلامة في مكتب تعليم صبيا ، وذلك من أجل الاطمئنان على صحة المصابين في الحادث ، وتقديم المساعدة اللازمة  .
وقد اطمأنت مديرة مكتب صبيا ” للبنات ” الأستاذة حنان بنت علي الحازمي على المصابات ، ونقلت لهن تحيات مدير التعليم الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس ، والمساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة ليلى بنت قاسم الشماخي ، وامنياتهم الصادقة لهن بالسلامة

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