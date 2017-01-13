إصابة 7 طالبات وسائق في حادث مروري بصبيا

اصيبت 7 طالبات ظهر اليوم بحادث مروري بعد مغادرتهن من المدرسة إلى منازلهن في سيارة نقل خاصة في الطريق العام ، وتم نقلهن إلى مستشفى صبيا العام للكشف عليهن ، حيث غادرت خمس منهن المستشفى بعد الكشف والأطمئنان عليهن ، ولا تزال طالبتين منومتين في المستشفى ، من أجل متابعة حالتهن الصحية ، حيث اصيبت احداهن بكسر في الفخذ ، وأفاد الطبيب المعالج بأن وضع الطالبتين الصحي مستقر ولله الحمد .

وباشر الحادث فور تلقي البلاغ من إدارة التعليم رئيس قسم الأمن والسلامة المدرسية ، ومساعدة مدير الأمن والسلامة لمدارس البنات ، ورئيسة الأمن والسلامة في مكتب تعليم صبيا ، وذلك من أجل الاطمئنان على صحة المصابين في الحادث ، وتقديم المساعدة اللازمة .

وقد اطمأنت مديرة مكتب صبيا ” للبنات ” الأستاذة حنان بنت علي الحازمي على المصابات ، ونقلت لهن تحيات مدير التعليم الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس ، والمساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة ليلى بنت قاسم الشماخي ، وامنياتهم الصادقة لهن بالسلامة