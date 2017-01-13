مقابل مليون ريال وسيارة “رولز رويس”.. مواطنة تستأجر شاب إفريقي لقتل شقيقها

كشفت مصادر أن المحكمة الجزائية في محافظة جدة ستشهد النظر في جريمة غريبة من نوعها، تتمثل في استئجار مواطنة عشرينية لشاب إفريقي لقتل شقيقها وزوجته وأبنائه، مقابل منحه مبلغ مليون ريال وسيارة “رولز رويس”.

وأوضحت المصادر أن لائحة الادعاء كشفت أن الجاني اعترف بعد القبض عليه بالتواطؤ مع الفتاة لتنفيذ الجريمة بسكب “ماء الأسيد” على شقيقها وأسرته قبل سنتين بحي النسيم في جدة، غير أنه لم يقتل أحداً، وأوهم الفتاة بعد ذلك بأنه نفذ الجريمة لكي يحصل منها على المال..

وأشارت إلى أن المقيم تعرف على المواطنة من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي وحدثت بينهما علاقة غير شرعية، لافتة إلى أن الفتاة بررت التحريض على قتل أخيها لكونه داوم على ضربها وضرب أمها.

واعترفت الفتاة الجانية بتزويد المتهم بموقع منزل شقيقها ونوع سيارته وعدد أفراد عائلته، وأنها باعت ذهبها من أجل الانتقام من أخيها، فيما طالب المدعي العام بإيقاع عقوبة تعزيرية عليهما لشناعة جريمتهما.