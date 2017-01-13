 مقابل مليون ريال وسيارة “رولز رويس”.. مواطنة تستأجر شاب إفريقي لقتل شقيقها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن في الرياض مقتل 6 أشخاص بهجوم على نقطة أمنية قرب أسيوط مقابل مليون ريال وسيارة “رولز رويس”.. مواطنة تستأجر شاب إفريقي لقتل شقيقها إصابة 7 طالبات وسائق في حادث مروري بصبيا والد العقيد العاصمي في ذمة الله كيري منتقداً ترامب : لم يكن من اللائق للرئيس المنتخب أن يتدخل بسياسات دول أخرى ‏مختبر مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكي CAP ‏ البحرين: إيقاف تداول النسخة الإلكترونية لصحيفة الوسط المعارضة نجاح فرضية حريق مستشفى نفي العام 236 مسلماً جديدا في دعوي النسيم خلال الربع الأول الشيخ علي الصباح يصل جدة لتقديم واجب العزاء في الأمير محمد الفيصل – رحمه الله – انشقاق قائد اللواء 201 مرزوق الصيادي عن صفوف المليشيات وانضمامه الى الشرعية

مقابل مليون ريال وسيارة “رولز رويس”.. مواطنة تستأجر شاب إفريقي لقتل شقيقها

مقابل مليون ريال وسيارة “رولز رويس”.. مواطنة تستأجر شاب إفريقي لقتل شقيقها
المناطق - متابعات

كشفت مصادر أن المحكمة الجزائية في محافظة جدة ستشهد النظر في جريمة غريبة من نوعها، تتمثل في استئجار مواطنة عشرينية لشاب إفريقي لقتل شقيقها وزوجته وأبنائه، مقابل منحه مبلغ مليون ريال وسيارة “رولز رويس”.

وأوضحت المصادر أن لائحة الادعاء كشفت أن الجاني اعترف بعد القبض عليه بالتواطؤ مع الفتاة لتنفيذ الجريمة بسكب “ماء الأسيد” على شقيقها وأسرته قبل سنتين بحي النسيم في جدة، غير أنه لم يقتل أحداً، وأوهم الفتاة بعد ذلك بأنه نفذ الجريمة لكي يحصل منها على المال..

وأشارت إلى أن المقيم تعرف على المواطنة من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي وحدثت بينهما علاقة غير شرعية، لافتة إلى أن الفتاة بررت التحريض على قتل أخيها لكونه داوم على ضربها وضرب أمها.

واعترفت الفتاة الجانية بتزويد المتهم بموقع منزل شقيقها ونوع سيارته وعدد أفراد عائلته، وأنها باعت ذهبها من أجل الانتقام من أخيها، فيما طالب المدعي العام بإيقاع عقوبة تعزيرية عليهما لشناعة جريمتهما.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>