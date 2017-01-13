مقتل 6 أشخاص بهجوم على نقطة أمنية قرب أسيوط

قال التلفزيون المصري إن “ستة أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم على نقطة تفتيش أمنية بجنوب غرب البلاد، مساء اليوم الإثنين”.

وأضاف التلفزيون أن “الهجوم استهدف كمين النقب الأمني على بعد 70 كيلومتراً من مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، قرب أسيوط”.

وذكر مراسل التلفزيون أن مستشفى بمدينة الخارجة استقبل ستة جثث حتى الآن.

وجاء في التقرير أن “الهجوم وقع منذ ساعتين ولا يزال يجري تبادل لإطلاق النار مع مسلحين مجهولين”.

وينشط في مصر متشددون موالون لتنظيم داعش، لكن التلفزيون قال إنه “لم يتضح على الفور إن كان المهاجمون إرهابيين أو مهربين”.