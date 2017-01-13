 دراسة: “الأسبرين” يقيك من سرطان المستقيم والقولون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

لعدم انضمامهم لحرب سوريا .. إيران تطرد 8 آلاف لاجئ أفغاني خلال أسبوع واحد اختراع جديد يمنع انفجار بطارية الهاتف الجوال عامل يتبوّل بالقرب من صفائح زيتون داخل محل يعمل فيه “كردستان” تصفع إيران.. رفضت دعوتها لغلق القنصلية السعودية بأربيل “بترو رابغ” للتكرير والبتروكيماويات تعلن عن وظائف هندسية وفنية وإدارية رسوم “تحويلات الأجانب” تحت قبة “الشورى” الأسبوع المقبل حجاب نجمة هوليوود ليندسي لوهان يثير الحديث من جديد عن إسلامها دراسة: “الأسبرين” يقيك من سرطان المستقيم والقولون وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن في الرياض مقتل 6 أشخاص بهجوم على نقطة أمنية قرب أسيوط مقابل مليون ريال وسيارة “رولز رويس”.. مواطنة تستأجر شاب إفريقي لقتل شقيقها إصابة 7 طالبات وسائق في حادث مروري بصبيا

دراسة: “الأسبرين” يقيك من سرطان المستقيم والقولون

دراسة: “الأسبرين” يقيك من سرطان المستقيم والقولون
المناطق - وكالات

توصل باحثون في مؤسسة “مايو كلينيك” الأميركية لأبحاث السرطان، إلى أن مفعول “مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية” (الأسبرين)، يمكن لها أن تكبح تطور اللحمية التي من شأنها أن تسبب سرطان القاولون والمستقيم.

وأوضح فريق الباحثين أن غالبية المصابون لو اتجهوا إلى مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل الإبوبروفين، تعمل على نحو أفضل من الأسبرين أو مجموعة من المستحضرات الغذائية في الوقاية من نمو الورم الغدي المتقدم، بحسب ما نشر موقع “دايلي ساينس”.

وتعد “مضادات الالتهاب غير الستيروئيدي” أدوية ذات مفعول مسكن وخافض للحرارة في الجرعات العادية وتكون لها تأثيرات مضادة للالتهاب في الجرعات العالية. فيما يستخدم الإبوبروفين لآلام الأسنان وأعراض التهاب المفاصل وعسر الطمث الأولي والحمى، ومسكناً خصوصاً في حالات الالتهابات.

وأوضح المشرف على الدراسة الدكتور حسان مراد أنه تمت مراجعة بيانات تجارب سريرية من 15 تجربة عشوائية، ومراجعة معلومات من 12 ألفاً و234 مريضاً، تبين أن حوالى 85 في المئة من سرطانات المستقيم والقولون يعتقد أنها تنتج من بوليبات غدية غير معالجة.

وذكر أن دورات العلاج تضمنت جرعات متفاوتة من الأسبرين والكالسيوم وفيتامين د وحمض الفوليك. وبيّن مراد أن مضادات الالتهاب غير الاستيرودية كانت الأفضل، لكنه أوضح أن لها آثاراً جانبية على الصحة.

ووفقاً لمؤسسة بحوث السرطان العالمية (The World Cancer Research Fun) ، إن سرطان المستقيم والقولون هو ثالث أكثر السرطانات شيوعًا في العالم. في الولايات المتحدة، كون معظم هذه السرطانات تنشأ ورماً متقدماً (يعرف أيضًا بالورم الغدي المتقدم أو البوليبات الغدية).

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>