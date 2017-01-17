رسوم “تحويلات الأجانب” تحت قبة “الشورى” الأسبوع المقبل

يناقش مجلس الشورى الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، الذي كان مدرجاً في أول جلسة للمجلس بتشكيله الجديد في دورته السابعة (الثلاثاء 20 ديسمبر)، إلا أنه تأجل بسبب كثرة التقارير المطروحة للنقاش في هذه الجلسة.

وكانت اللجنة المالية أوصت في تقريرها بالموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام الذي يتكون من 12 مادة ويهدف إلى تشجيع العاملين الأجانب المقيمين في المملكة لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل السعودية، والحد من قيامهم بممارسة أعمال إضافية للحصول على دخل بشكل غير نظامي، وهو ما ينتظر أن يسهم في زيادة فرص العمل النظامية المتاحة، إضافة إلى معالجة العديد من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد السعودي.