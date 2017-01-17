 “كردستان” تصفع إيران.. رفضت دعوتها لغلق القنصلية السعودية بأربيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

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“كردستان” تصفع إيران.. رفضت دعوتها لغلق القنصلية السعودية بأربيل

“كردستان” تصفع إيران.. رفضت دعوتها لغلق القنصلية السعودية بأربيل
المناطق - وكالات

رفضت حكومة إقليم كردستان العراق بشدة، التصريحات التي أدلى بها أحد مسؤولي جيش الباسدار الإيراني، دعاها فيها إلى إغلاق القنصلية السعودية في أربيل.

وذكرت الحكومة في بيان لها، أن وجود وتكوين القنصليات والممثليات الدبلوماسية للدول في أربيل، يخضع للقوانين في العراق والإقليم، لافتة إلى أن أنشطتها في هذا الإطار وضمن هذه القوانين، ولا يحق لأي كان أن يطالب بغلق أية قنصلية في الإقليم، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

كما أوضحت أن هذا التصريح ليس الأول من نوعه يصدر عن مسؤولين في جيش الباسدار الإيراني حول إقليم كردستان، ويعد تدخلاً غير مبرر في الشؤون الداخلية، مؤكدة أن الإقليم يعمل دوماً على إقامة علاقات ودية مع دول الجوار وجميع دول العالم، ويتمنى أن تتخذ إيران موقفاً جاداً إزاء هذه التصريحات غير المسؤولة وغير المقبولة أساساً، وأن تحرص على عدم تكرارها.

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