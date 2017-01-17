عامل يتبوّل بالقرب من صفائح زيتون داخل محل يعمل فيه

تحقق الجهات الأمنية في محافظة الطائف مع وافد شاهده أحد المواطنين يتبول داخل كيس بالقرب من صفيحة زيتون مكشوفة داخل محل مواد غذائية.

وكان المواطن الذي أبلغ الجهات المختصة قد أجرى حواراً مدته تتجاوز الدقيقتان مع العامل، وسأله عن ماهية السائل الموجودة داخل الكيس، وظهر العامل مرتبكاً وبجواره عدد من الأكياس المليئة بالزيتون والمعبأة حديثاً، وأنكر في البداية أن يكون ذلك الكيس بداخله سائلاً من البول، ومع تهديد المواطن بالتوجه إلى الجهات الأمنية، اعترف العامل بأن ما بداخل الكيس هو “بول”، ليقوم المواطن بإبلاغ الجهات المختصة.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، أن مركز العمليات الموحد تلقى بلاغاً مواطن يفيد بأنه أثناء تواجده في أحد مراكز التسوق، لاحظ أحد العاملين من جنسية عربية يقوم بوضع مادة يشتبه أن تكون قاذورات داخل كيس.

وأكد القرشي، أنه جرى ضبطه وتسليمة لمركز شرطة الحوية لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي، ومن ثم إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام، بعد تسليم ما تم ضبطه لجهة الاختصاص.