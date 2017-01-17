 فيديو طريف.. كيف صححت هذه الطفلة لوالدها قراءة القرآن ؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

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فيديو طريف.. كيف صححت هذه الطفلة لوالدها قراءة القرآن ؟

فيديو طريف.. كيف صححت هذه الطفلة لوالدها قراءة القرآن ؟
المناطق - الرياض

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جميل لأب ابتكر طريقة طريفة لتعليم طفلته النطق الصحيح لآيات القرآن الكريم من خلال القيام بالقراءة للقرآن بشكل خاطئ أمام طفلته وطلب منها تصحيح الخطأ له.

وتمكنت الطفلة من تصحيح النطق غير الصحيح في الفيديو الذي نشره حساب “حقوق المعلم والمعلمة” على تويتر والذي كان يتعمد والدها أثناء قراءة آيات من سورة “الرحمن” والتعرف على الحركات الصحيحة للفتح والضم والكسر في قراءة القرآن.

وأشاد رواد مواقع التواصل بالطريقة التي تساعد الأطفال في تعلم “التشكيل” في القرآن الكريم، مؤكدين على أن تعليم الأبناء اللغة العربية الصحيحة وسلامة النطق والقول يسهل من خلال حفظ القرآن.

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