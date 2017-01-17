6 عادات سلبية شائعة تؤدي إلى تساقط الشعر

يعاني الكثيرون من ضعف الشعر وتساقطه، حيث تنتشر المشكلة بين النساء والرجال على حد سواء، ويبدأ البحث المحموم عن علاج يعيد قوة الشعر وكثافته قبل فوت الأوان.

ويجب تحديد السبب الرئيسي لهذه المشكلة قبل التفكير في الحل المناسب، حيث أن هناك عادات يومية نقوم بها تؤدي إلى تساقط وخسارة الشعر.

وفيما يلي أهم العادات التي يجب الإقلاع عنها للحفاظ على كثافة وقوم الشعر، بحسب موقع لايف هاك:

1- الحميات الغذائية القاسية

يعد تساقط الشعر من أهم أعراض فقدان الشهية، كما أن اتباع نظام غذائي فقير بالعناصر الغذائية الأساسية يؤدي إلى نفس النتيجة، حيث يعمد الجسم إلى توجيه الاحتياطي الغذائي للحفاظ على العمليات الحيوية الهامة.

وينصح الأطباء بتناول البروتينات التي تعد المكون الأساسي للشعر، مثل العدس والفول والأسماك والدجاج، بالإضافة إلى الحديد والكالسيوم والفيتامينات بأنواعها.

2- تمشيط الشعر المبلول

تعمد الكثير من النساء إلى تمشيط الشعر قبل أن يجف، وهذا خطأ كبير يؤدي إلى تساقطه، حيث تكون الروابط الكيماوية ضعيفة ويمكن تكسيرها بسهولة. لذلك ينصح بانتظار الشعر حتى يجف لتمشيطه، وعدم تكرار عملية التمشيط مرات عديدة في اليوم الواحد.

3- ربط الشعر بإحكام

تضع بعض التسريحات ضغطاً كبيراً على بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى إضعافها وتساقط المزيد من الشعيرات، لذلك يفضل الابتعاد عن هذا النوع من التسريحات للحفاظ على قوة وصحة الشعر.

4- استخدام الحرارة

تعد الحرارة الزائدة من أكثر العوامل المضرة بالشعر، حيث أن مجففات الشعر التي تصدر الهواء الساخن أو مكاوي الشعر تؤدي إلى أضرار جسيمة بالبصيلات، ويفضل ترك الشعر ليجف لوحدة في درجة حرارة الغرفة قبل تسريحه.

5- حبوب منع الحمل

يمكن أن يؤدي تناول حبوب منع الحمل لدى بعض النساء إلى تلف وتساقط الشعر، بسبب التغيرات الهرمونية المرافقة للدورة الشهرية. ومن الأفضل اختيار حبوب منع الحمل التي تحتوي على نسبة منخفضة من هرمون الأندروجين والذي يسبب تساقط الشعر.

6- حك فروة الرأس

إذا كنت تعاني من القشرة أو أية أمراض أخرى في فروة الرأس، ينصح بعدم حكها بشكل دائم، لأن ذلك يؤدي إلى تلف في الشعر وتساقطه مع الوقت.