شاهد.. لحظة القبض على منفذ هجوم اسطنبول ومرافقيه

نشرت وسائل إعلام تركية فيديو للحظة القبض على منفذ هجوم إسطنبول الذي وقع في ليلة رأس السنة الميلادية، وأسفر عن مقتل 39 شخصاً بينهم 7 سعوديين، كما تم إلقاء القبض على 4 آخرين بينهم نساء.

وأظهرت صورة منفذ الهجوم الأوزباكي الجنسية وعليه آثار جروح وضرب على وجهه، ما يبين أنه ربما قاوم رجال الأمن التركي أثناء إلقاء القبض عليه وتعرض للاعتداء من قبلهم.

وأوضحت وسائل الإعلام أن قوات الأمن ألقت القبض أيضاً على رجل قرغيزي الجنسية كان متواجداً مع منفذ الهجوم في المنزل الواقع بحي أسنيورت بإسطنبول، إضافة إلى 3 نساء أخريات كن مختبئات معه في المنزل.