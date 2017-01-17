توقيع مذكرة تفاهم بين “سكن” للتنمية الاسرية بأملج ومركز بيت الخبرة بالأحساء

بحضور اعضاء جمعية “سكن” للتنمية الاسرية بمحافظة أملج واعضاء مركز بيت الخبرة بالاحساء تم توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مبادرة بناء للجهات الأسرية.

وذكر اعضاء جمعية سكن بأملج بأن مركز خبرة يضع خبرات عدد كبير من الخبراء في مجالات الجودة والعمل المؤسسي والإرشادي والإعلامي بين يدي سكن للتنمية الاسرية بأملج للوصول إلى جميع العمليات الإرشادية والإدارية التي يقدمها المركز للمواطنين في محافظة املج.

وقال رئيس سكن للتنمية الاسرية بأملج الشيخ رائد صالح خيايا ، إن جمعية سكن بصدد تأهيل مستشارين ومستشارات لتقديم الاستشارات الأسرية والاجتماعية، وتأهيل مصلحين ومصلحات للقيام بمهام الإصلاح بين الزوجين أو أفراد الأسرة، لافتاً أن سكن اتخذ من حي العليا باملج مقراً له مجاوراً لادارة الاوقاف والمساجد .

واكد ” خيايا” بأن جمعية سكن من ضمن مهامها تقديم الاستشارات والحلول والبرامج التربوية لحماية الأسرة من التفكك والشتات، والذي يهدف إلى بث الوعي لدى أفراد المجتمع فيما يتعلق بتقديم الاستشارات الأسرية والزوجية، وتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج، وترشيدهم في معالجة إشكاليات الحياة وكيفية إدارتها.