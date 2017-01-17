 متحدث مهرجان أم رقيبة: لن نسمح بإصدار الشيلات دون موافقة اللجنة على نصوصها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

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متحدث مهرجان أم رقيبة: لن نسمح بإصدار الشيلات دون موافقة اللجنة على نصوصها

متحدث مهرجان أم رقيبة: لن نسمح بإصدار الشيلات دون موافقة اللجنة على نصوصها
المناطق_الرياض

انطلق مساء أمس التنظيم الجديد الخاص باعتماد المواد الإعلامية الشيلات المشاركة في مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل من خلال بوابة إلكترونية خاصة على موقع المهرجان.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي للمهرجان الدكتور طلال الطريفي، مبيناً أنه تم التنويه عن ذلك في حساب دارة الملك عبدالعزيز على “تويتر”.

وقال إن هذا التنظيم هو ثمرة التعاون بين إدارة المهرجان والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للوصول إلى صيغة تحقق النجاح للمنتج الشعري، مع الضبط الإعلامي للشيلات التي هي إحدى وسائل الإعلام المهمة في المهرجان نتيجة انتشارها وجمال مادتها وأسلوبها التراثي الأنيق، للتأكيد على تعزيز الهوية الوطنية والفخر بها كراية كبرى يتظلل بها الجميع.

وأشار إلى أن الموقع الخاص بالتنظيم سيعمل بشكل سهل وميسر في سبيل الوصول لأقصى فائدة لمنتج الشيلة والمستمع لها.

وعن طريقة عمل الموقع قال الطريفي: ” كل الذي على منتج الشيلة رفع النص المراد إنتاجه على الموقع ومن ثم سيتم مراجعته من قبل اللجنة المعنية ومن ثم إجازته بشكل رسمي أو طلب التعديلات بما يتوافق مع الشروط والضوابط المعلنة في الموقع نفسه أو عدم إجازة النص بالكامل لمخالفته للشروط الموضوعة.

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