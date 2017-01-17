أعضاء شرف الهلال يجتمعون بمقر النادي.. و”خريبين” صفقة الشتاء

عقد أعضاء شرف نادي #الهلال اليوم في مقر النادي اجتماعاً شرفياً للحديث عن كل ما يتعلق بالنادي العاصمي، وما يحتاج غليه الفريق من شتّى النواحي، وفي مقدمتها تجديد عقدَي نجمي الفريق سلمان الفرج وسالم الدوسري، إضافة إلى التعاقدات الجديدة التي تخص الفريق الهلالي.

وبعد نهاية الاجتماع، تحدث عضو شرف نادي الهلال الأمير عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز، قائلاً: الاجتماع نتائجه مثمرة وسيعرضها رئيس مجلس الإدارة، وأستطيع التأكيد بأن سلمان الفرج وسالم الدوسري سيبقيان في النادي، وسيتم التجديد معهما.

وقال رئيس مجلس إدارة الهلال الأمير نواف بن سعد “إن جميع أعضاء الشرف راضون تماماً عن العرضين المقدمين من قبلنا لسلمان الفرج وسالم الدوسري”. وأشار إلى زيادة رسوم العضوية الشرفية في بداية كل سنة ميلادية إلى 150 ألف ريال، حتى يتسنى للعضو حضور اجتماع أعضاء الشرف بناءً على مقترح من محمد الحميداني، ولا أستطيع كشف المبلغ المتفق على تقديمه للنادي من قبل أعضاء الشرف للنادي إلا إذا وصل إلى خزينة النادي.

وأوضح “فيما يخص اللاعب السوري عمر خريبين فقد وصلتنا موافقة شفوية من نادي الظفرة الإماراتي بشأن استعارة اللاعب لمدة 6 أشهر، وتبقت بعض التفاصيل الصغيرة”.

وفيما يخص الحارس محمد العويس وأبرز مستجدات التفاوض معه قال “لا يمكنني أن أتحدث عن لاعب ليس متواجداً في فريقي ولم يدخل فترة الـ6 أشهر بعد، ولا أريد تكرار أخطاء سابقة وقع فيها عدد من رؤساء الأندية، وأنا بشكل عام أحترم إدارات الأندية، ولو أردنا أي لاعب وهو لم يدخل الـ6 أشهر سأتفاوض مع ناديه وليس معه”.

وأبان أن المهاجم ناصر الشمراني طلب إجازة أربعة أيام ووصل له عرض خليجي، ووافقنا عليه ولكنه لم يتم ولم يصلنا بخصوصه أي عرض محلي وننتظر ماذا سيحصل، وقال عن اللاعب عبدالعزيز الدوسري إنه “يتمرن مع النادي بشكل طبيعي، ولكن المدرب دياز فضّل عدم الاعتماد عليه، ونرحب بأي عرض سيصل بخصوصه”.