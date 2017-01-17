 توتر في الناتو على خلفية تصريحات ترامب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

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توتر في الناتو على خلفية تصريحات ترامب

توتر في الناتو على خلفية تصريحات ترامب
المناطق_وكالات

أكد وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتير شتاينماير، أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، حول الناتو، تثير قلق قيادة الحلف.

وقال شتاينماير، في حديث لوسائل الإعلام، عقب لقائه الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، الاثنين 16 يناير/كانون الثاني، في بروكسل: “أثارت التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي المنتخب خلال مقابلة أخيرة له مع وسائل الإعلام اندهاشا وقلقا هنا في بروكسل، وأعتقد أن الأمر لا يقتصر على بروكسل فقط”.

وشدد الوزير على أن تعليقات ترامب ناقضت الآراء التي عبر عنها وزير دفاعه المكلف، جيمس ماتيس، مشيرا إلى “دهشته” من هذا الأمر.

وأضاف شتاينماير، للصحفيين: “لم أتحدث اليوم مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فقط بل ومع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي أيضا، ويمكنني القول إن هناك إشارات إلى عدم تهدئة التوتر”.

وكان دونالد ترامب قال، أمس الأحد، في مقابلة مع صحيفتي “بيلد” الألمانية و”تايمز” البريطانية، إن حلف شمال الأطلسي “منظمة هامة لكن الزمن عفى عليها”، موضحا أن الناتو لم يعمل على حل قضية الإرهاب، بحسب تعبيره.

وقال ترامب: “تحدثت سابقا عن وجود مشكلات لدى حلف الناتو، والمشكلة رقم واحد تكمن في أن الحلف منظمة عفى عليها الزمن، فقد أسست قبل زمن طويل، ولم تهتم بالإرهاب، والمشكلة رقم اثنان تتمثل بأن الدول (الأعضاء في الناتو) لا تنفق ما يجب عليها أن تنفقه”.

من الجدير بالذكر أن ترامب وعد، خلال حملته الانتخابية، بإعادة النظر في التزامات الولايات المتحدة في إطار حلف شمال الأطلسي، إذا لم تزد الدول الأعضاء الأخرى في الناتو نفقاتها الدفاعية إلى 2% من الناتج الداخلي، كما كان الحال فيما سبق.

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