 الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في مديرية “نهم” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في مديرية “نهم”

الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في مديرية “نهم”
المناطق - اليمن

تمكن الجيش اليمني، من تحرير مواقع جديدة في مديرية “نهم” بمحافظة صنعاء بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وأكد مصدر عسكري يمني، أن عناصر الجيش نجحت في تحرير جبل ” النخش” بالكامل، ونفذت عملية تمشيط واسعة للبحث عما تبقى من مسلحي الميليشيا الانقلابية في جبل “حلبان”، مضيفا أن القوات اليمنية تواصل تقدمها باتجاه منطقة “الحول” وقرية ضبوعة بمديرية “نهم”.

كما أوضح المصدر ذاته أن عناصر الجيش حررت أيضا جبل “رشح” ومناطق “تبتي” و”التوجيه” و”الجروف” والمناطق المحيطة بها، مؤكدا أن مسلحي الميليشيا الانقلابية فروا من هذه المواقع، وتركوا أسلحتهم المتوسطة والخفيفة وراءهم.

ولفت إلى أن طيران التحالف نفذ أمس، غارات جوية على تعزيزات للميليشيا كانت في طريقها للمنطقة، وتمكن من تدمير ثلاثة أطقم وقتل وجرح من كانوا على متنها.

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