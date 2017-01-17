 نيمار أغلى سعرا من ميسي ورونالدو ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

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نيمار أغلى سعرا من ميسي ورونالدو !

نيمار أغلى سعرا من ميسي ورونالدو !
المناطق - د.ب.أ

أظهرت دراسة قام بها مجموعة من الأكاديميين، أن البرازيلي نيمار، نجم برشلونة الإسباني، هو أغلى لاعب في العالم.

ووفقا للدراسة التي نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، فإن القيمة السوقية لنيمار تبلغ 216 مليون جنيه إسترليني.

وأجريت الدراسة من قبل مرصد “سي.أي.أي.أس” لكرة القدم، وشارك بها مجموعة من الأكاديميين، واستندت هذه الدراسة للقيمة الحقيقية للاعبين في سوق الانتقالات.

وشملت القائمة، لاعبين تتجاوز القيمة السوقية لكل منهم 100 مليون يورو.

وحل الأرجنتيني ليونيل ميسي، زميل نيمار في برشلونة، في المركز الثاني في قائمة أغلى اللاعبين في العالم، بقيمة سوقية وصلت إلى 149 مليون جنيه إسترليني.

وجاء الفرنسي بول بوغبا المنضم الصيف الماضي لمانشستر يونايتد مقابل 89 مليون إسترليني، في المركز الثالث بإجمالي 136.4 مليون إسترليني.

وحل الفرنسي الآخر أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، في المركز الرابع بقيمة سوقية بلغت 132 مليون إسترليني، يليه الأوروغوياني لويس سواريز، نجم برشلونة، في المركز الخامس، إذ بلغت قيمته السوقية 127 مليون إسترليني.

وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد، والفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم عن العام 2016، في المركز السابع بقيمة سوقية بلغت 111 مليون إسترليني، فيما حل زميله الويلزي غاريث بيل، في المركز الرابع عشر بقيمة سوقية 73.8 مليون إسترليني.

وضمت قائمة أغلى عشرة لاعبين في العالم اثنين من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، وهما ثنائي توتنهام هاري كين (122 مليون إسترليني)، وديلي آلي (96 مليون إسترليني).

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