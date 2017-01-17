تونس.. موجة برد قاسية والثلوج تشل الحركة

المناطق - أ ف ب

علقت ألف سيارة في مناطق شمال غرب تونس بسبب سقوط كميات كبيرة من الثلوج على مرتفعات المنطقة، حيث تم فتح عشرة مراكز إيواء، حسبما أفادت رئاسة الحكومة، الاثنين 17 يناير/كانون الثاني.

وشهدت مرتفعات الولايات الواقعة غرب البلاد وشمال غربها (الكاف وسليانة والقصرين وجندوبة) تساقط كميات متفاوتة من الثلوج أدت إلى قطع بعض محاور الطرقات.

ورغم تحذيرات السلطات بعدم التوجه إلى المناطق الأكثر عرضة لهذه العواصف، فإن 100 سيارة علقت، الأحد، وسط الثلوج، في ولاية جندوبة، شمال غرب، وخصوصا على الطريق الوطنية رقم 17، بحسب المصدر ذاته.

وبحسب إذاعة “موزاييك إف إم” الخاصة فإن حافلتين لرحلتين مدرسيتين، علقتا في هذا الإزدحام المروري الكبير وقد تم إرسال فرق الحماية المدنية للاهتمام بهما.

وعقد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، اجتماعات عاجلة مع وزراء، التجهيز محمد صالح العرفاوي، والدفاع فرحات الحرشاني، والداخلية الهادي المجدوب، وتم فتح عشرة مراكز لإيواء العالقين.

وأوضح والي جندوبة أنه تم تخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية والغاز المسال قبل فترة تحسبا لمثل هذه الأحوال الجوية.

وحثت وزارة الداخلية مجددا، في بيان، مستخدمي الطريق على تأجيل أي رحلة غير ضرورية إلى المناطق التي تشهد تساقط الثلوج.

فيما أفادت الأرصاد الجوية التونسية باستمرار موجة البرد هذه.