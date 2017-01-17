مشاريع خدمية وتنموية تقدمها بلدية الحصاة

أكد رئيس بلدية الحصاة المهندس /متعب بن وصيل الروقي تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والتنموية في الحصاة وأن ذلك جاء في ظل الاهتمام الذي توليه حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين سيدي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود و ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للمواطن و القطاع الخدمي وبمتابعة مستمرة من معالي وزير الشئون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ و معالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم السلطان و سعادة وكيل الأمين لشئون بلديات المنطقة المهندس عبدالله العسكر و سعادة الوكيل المساعد لشئون بلديات المنطقة المهندس محمد الخريّف وعن المشاريع التي تقدمها وتنفذها بلديه الحصاه ذكر المهندس متعب بن وصيل الروقي ان بلدية الحصاة التابعة لأمانة منطقة الرياض في تنفيذ العديد من المشاريع والخدمات التي تنهض بمدينة الحصاة و تقديم الخدمات التي تضمن للمواطن سهولة الحياة و التمتع بكافة الخدمات أسوةً بالمدن الكبرى حيث قامت بلدية الحصاة بتعبيد الطرق و توسعتها و أرصفتها و إنارتها و وتطبيق كافة وسائل و إشتراطات السلامة المرورية بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح حيث شملت كافة القرى والهجر التابعة لنطاق خدمات بلدية الحصاة التي تزيد عن ٧ مراكز و أكثر من ٥٥ هجرة معتمدة ، كما قامت البلدية بتنفيذ العديد من مشاريع درء أخطار السيول لحماية منازل و تجمعات المواطنين من أخطار الأمطار شملت تنفيذ عبارات لسهولة جريان الأودية و تكسيات حجرية و خرسانية ، كما قامت البلدية بتنفيذ العديد من المشاريع الإنشائية شملت: مبنى بلدية الحصاة ، مبنى سكن عمال البلدية ، مستودع وكراج لمعدات و سيارات البلدية ، سوق للخضار واللحوم ، سوق تجاري ، سوق شعبي ، مسلخ حديث ، تسوير أكثر من ١٣ مقبرة ، نقاط بيع موزعة ، حديقة عامة ، ساحات وملاعب ، حيث تم الإنتهاء من معظمها وجاري أستكمال المشاريع المتبقية.أما على صعيد الجهود الذاتية فقد قامت البلدية بالإهتمام بتحسين المدينة بما يتوافق مع أمكانياتها شملت تنفيذ العديد من المناظر الجمالية و إنشاء دوارات و تحسين الرؤية البصرية و تركيب أعمدة الأنارة الديكورية و أعمال الدهانات المرورية و و زراعة أحواض الجزيرة الوسطية و جوانب الطرق وتركيب وصيانة أعمدة الإنارة لكافة القرى والهجر بشكل مستمر ، وإنشاء ممشى رياضي ومسطحات خضراء ، حيث قامت البلدية بتحسين مدخل الحصاة بعبارات ترحيبية و إنشاء شلالات جمالية و إعادة تأهيل دوار وسط المدينة و إنشاء نوافير جمالية في الجزيرة الوسطية و إنشاء دوار الساعة وتركيب اللوحات المضيئة في الشوارع والميادين لتعليق البنرات التوعوية و الأهتمام بالنظافة العامة بشكل مستمر.وعن الخدمات التي تقدمها بلديه الحصاه في مجال صحة البيئه ذكر المهندس متعب الروقي رئيس بلدية الحصاه حيث قال على صعيد صحة البيئة فقد قامت بلدية الحصاة بحملة توعوية للأخوة المواطنين حول سلامة الأغذية و قامت بإلزام المطاعم والمخابز بضرورة استخدام الأكياس الورقية بدلاً من الأكياس البلاستيكية لما في ذلك ضرر على صحة الأنسان ، أيضاً يقوم قسم صحة البيئة لدينا بمراقبة المحلات التجارية بشكل مستمر لتطبيق الأنظمة واللوائح و تغريم المخالفين.كماذكر المهندس الروقي سعي البلديه في تنميه الاستثمار حيث قالعلى صعيد تنمية الأستثمارات قامت البلدية مؤخراً بتحصيل الأيرادات المتأخرة و توقيع عدد من العقود الأستثمارية من خلال تأجير الأراضي للشركات لأقامة محطات محروقات وأبراج أتصالات ، كما أن البلدية بصدد طرح عدد من المواقع الأستثمارية تشمل: أراضي أستثمارية ، سوق الخضار واللحوم ، سوق تجاري ، سوق شعبي ، مسلخ حديث ، مركز إحتفالات ، مركز حضاري.

وعن توجه بلديه الحصاه بمواكبه رؤية المملكه ٢٠٣٠ ذكر المهندس متعب بن وصيل الروقي حيث قال بخصوص رؤية المملكة ٢٠٣٠ فالمملكة متوجهة لتوفير كافة الخدمات للمواطنين وفق تلك الأستراتيجية التي ستنقل دولتنا إلى مصاف الدول الأولى على المستوى الخدمي ونحن في بلدية الحصاة شرعنا في تعليق العديد من البنرات التوعوية التي تعزز مفهوم رؤية ٢٠٣٠ لدى الأخوة المواطنين

وختم المهندس متعب بن وصيل الروقي حديثه مؤكدا ان حكومتنا الرشيده أدام الله عزها تولي المواطن كل الأهتمام و تضع راحة و رفاهية المواطن السعودي نصب أعينها حيث لم تدخر جهداً لذلك و نحن جميعاً جند لهذا الوطن المعطاء و نعمل جاهدين لتنفيذ توجيهات ولاة أمرنا حفظهم الله وما ذلك إلا بتوفيق الله عز وجل ثم بجهود حكومتنا الرشيدة و اهتمامها الدائم