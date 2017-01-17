سامسونغ وإل جي تعتزمان طرح هواتف قابلة للطي هذا العام

تنوي سامسونغ وإل.جي إطلاق هواتف قابلة للطي على شكل مغلف يمكن فتحه وإغلاقه بسهولة في شهر أغسطس/آب من العام الحالي، وفقا لصحيفة Korea Herald.

وسيُطلق على هاتف سامسونغ الجديد اسم “Foldable Valley”، حيث يتحول إلى جهاز لوحي بقياس 7 إنش عندما يُفتح. ويُقال أن شركة إل جي ستُطلق هاتفا مماثلا أيضا، كما يُعتقد أن 100 ألف جهاز قابل للطي سيُباع خلال الربع الرابع من عام 2017.

وقد مُنحت سامسونغ العام الماضي براءة اختراع تصميم لهواتف تتكون من قسمين ويمكن طيها، مما يتيح إمكانية إطلاق هاتف يتحول بسهولة إلى جهاز لوحي.

وتُظهر بيانات براءة الاختراع شكل جهاز سامسونغ القابل للطي وكأنه دفتر صغير، كما يتمتع الهاتف بالمرونة وبميزة العرض الثنائي أو المزدوج.

وذكرت التقارير أن سامسونغ تنوي البدء بإنتاج أجهزة “smartlet” من أجل إطلاقها عام 2017، بعد أن قضت نحو 3 سنوات في تطوير هذه التقنيات الحديثة.

ومن المتوقع إدخال الشاشات البلاستيكية في الهاتف الجديد وهي التي يجري تطويرها من قبل قسم الشاشات في سامسونغ.

وقال لي شانغ هون، المدير التنفيذي لقسم شاشات العرض في سامسونغ: “إن تطوير شاشات OLED للهاتف الجديد يجري وفقا لخطتنا، ونحن نخطط للإنتاج الشامل ولإطلاق المنتج من خلال إجراء مناقشات مع شركاء لنا في الخارج”.

وكانت سامسونغ قالت في وقت سابق إنها ستطلق أجهزة قابلة للطي في عام 2016، كما ذكر موقع الشائعات المشهور SamMobile أن هنالك مصادر مجهولة تدعي إجراء عمليات اختبار للجهاز في الصين.

وتقول الشائعات أيضا أنه يجري حاليا اختبار نسختين من الهاتف الجديد، واحد بمعالج سناب دراغون 620 وأخر بمعالج 820. كما يُشاع أن الجهاز سيزود بذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت ومكان لبطاقة ذاكرة إضافية وبطارية غير قابلة للإزالة.

يذكر أن سامسونغ رفضت التعليق على هذه الشائعات.

كما يذكر أن إل جي تخطط لتطوير أجهزة قابلة للطي أيضا. ففي عام 2014 طرحت نموذجا تجريبيا لشاشة بقياس 18 إنش Ultra HD يمكن طيها بسهولة. وقالت الشركة حينذاك إن هنالك احتمال إطلاق هاتف قابل للطي عام 2017.