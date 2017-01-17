 العثور على تنين البحر على قيد الحياة وتصويره للمرة الأولى “فيديو” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

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العثور على تنين البحر على قيد الحياة وتصويره للمرة الأولى “فيديو”

العثور على تنين البحر على قيد الحياة وتصويره للمرة الأولى “فيديو”
المناطق_الرياض

تمكن باحثون من معهد «سكريبس» لعلم المحيطات ومتحف أستراليا الغربي «WAM» من التقاط صورة للمرة الأولى لتنين البحر العشبي «Seadragon»، وهو من الفصائل الثلاث الجديدة المكتشفة لتنين البحر، قبالة الساحل الغربي لأستراليا.

وعُثر على تنينين من هذه الفصيلة، تمكن العلماء من تسجيل حركتهما لمدة 30 دقيقة، ما ساعد العلماء في كشف تفاصيل جديدة متعلقة بفصيلتهما من ناحية علم التشريح والسلوك، وفق ما نشره موقع «تلغراف» البريطاني.

واكتشف العلماء أن هذا النوع من التنين البحري يفتقر إلى الزوائد المزخرفة، التي تُعتبر سمةً مشتركة بين النوعين الآخرين.

وقالت عالمة الأحياء البحرية التي شاركت في الدراسة جوزفين ستيلر: «إنه أمرٌ لا يُصدق. لم يخطر لي أن التنين البحري قد يفتقر إلى الزوائد المزخرفة التمويهية».

وكانت الفصائل الثلاثة للتنين البحري اكتُشفت في العام 2015 فقط، من جانب باحثي «WAM».

وأوضح المؤلف الرئيسي للدراسة غريغ راوس أنه «حتى العام الماضي، لم يكن أحد متأكداً من وجود ثلاثة أصناف للتنين البحري»، مشدداً على أن «هذا الاكتشاف سيعود بفائدة كبير على المتحف».

وينتمي تنين البحر العشبي إلى عائلة فرس البحر، ويُعد من الكائنات المهددة بالانقراض، كما فُرضت عقوبات قانونية على كل من يصطاده وصلت إلى 55 ألف دولار، بالإضافة إلى السجن لمدة ثلاثة أشهر.

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