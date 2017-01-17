الأسمري.. عبقرية ذهنية قادته إلى منصات التتويج العالمية

أكد الطالب عبد الملك الأسمري من تعليم عسير، والحاصل على المركز الثالث عالمياً في مسابقة الرياضيات الذهنية، ضمن برنامج “الخوارزمي الصغير”، بعد تحقيقه نفس المركز في ولاية سان فرانسسكو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الدراسي المنصرم، أن رحلته مع الرياضيات الذهنية بدأت في وقت مبكر ، الأمر الذي دفع والديه لرعاية موهبته الحسابية ، وتنميتها بشكل كبير ، مشيدا بدور أساتذته وقيادة المدرسة ، ومركز الملك فيصل للموهوبين على ما بذوه من جهد معه لتحقيق هذا الإنجاز ، وأضاف : أهدي فوزي لخادم الحرمين الشريفين وللوطن بأسره.

وأكد والد الطالب الأسمري أنه لاحظ تميز عبدالملك وشقيقه في عدة جوانب ،لاسيما الجوانب الحسابية ،الأمر الذي دفع الأسرة لتنمية تلك الموهبة ، والبحث عن الجهات التي يمكنهم من خلالها الأخذ بأيديهما وفق مسار تعليمي ممنهج ، وتم إلحاقهما ببرنامج الخوارزمي الصغير ، إضافة إلى التدريب المكثف في المنزل عبر نماذج اختبارات تعدها “شركة قدرات متميزة – فرع عسير” كواجب مدرسي ليقوم بحلها بإشراف مباشر من والدته في المنزل .

بدوره أشاد مدير مكتب التعليم بأبها الدكتور فايز الأسمري بالنتائج العالمية المشرفة التي حققها الطالب ، مؤكدا أن ما تحقق من إنجاز يعد محل فخر واعتزاز لكل سعودي على امتداد خارطة الوطن ، مشيدا بالجهود الكبيرة التي دعمت الطالب سواء من البيت أو المدرسة ، ومثمنا جهود مركز الأمير فيصل بن خالد للموهوبين التي حققوا من خلالها نتائج عالمية.

من جانبه أوضح مشرف الموهوبين بتعليم المنطقة أحمد القديمي، أنه تم العمل على إعطاء الطالب عبدالملك مهارات جديدة لتنمية مهارات التفكير الإبداعي ، والبدء في تهيئته لعالم أوسع في عالم التفكير الإبداعي والتركيز على المرحلة العمرية القادمة ،وتطوير مهارة البحث العلمي والابتكار لديه ، إضافة إلى توسيع مداركه العقلية في جانب الحساب بدرجة أكبر مما هو عليه الآن ، وتم العمل من خلال برنامج الخوارزمي الذي انطلق من مركز الأمير فيصل بن خالد للموهوبين بأبها، بإلحاق الطالب به ،ودخل في منافسات البرنامج الذي أقامته “شركة قدرات متميزة فرع عسير” ،حيث أحرز الطالب مراكز متقدمة من ضمن الطلاب الذين فازوا في المسابقة المحلية، وترشح لتمثيل طلاب عسير بالمسابقة الوطنية بالرياض التي تأهل فيها لتمثيل طلاب المملكة خارجيا العام الماضي بولاية سان فرانسسكو بالولايات المتحدة الأمريكية ، كما أحرز المركز الثالث عالميا العام الحالي في سيؤل بكوريا الجنوبية ضمن 20 طالبا مشاركا من المملكة.

من جانبه أبان مشرف البرامج من شركة قدرات متميزة – فرع عسير – الأستاذ بابكر أحمد أنهم يقومون على متابعة وصقل قدرات الطلاب الموهوبين في الرياضيات “برنامج الخوارزمي” و “أمير البيان” في اللغة العربية ، مشيرا إلى أن الطالب عبدالملك تلقى إشرافا مكثفا منذ الصف الثاني الابتدائي ، وتم تدريبه بعد أن تم ترشيحه لتمثيل المملكة عالميا ، مشيرا إلى أن الدراسة عموما تكون عبر ستة مستويات بواقع 30 ساعة للمستوى الأول، و20 ساعة لبقية المستويات ، و يعمل على تعليم منهجية الحل الإبداعي للمشكلات ،ويسهم في التوجيه نحو الإبداع واثارة الدافعية لتحقيق المزيد من الانجازات كما يثمن مهارات التفكير ، ويعتمد على المرح والتسلية خلال التدريب ويرفع درجة الدافعية للتعلم ويزيل رهبة التعامل مع لغة الأرقام ، كما يطور وينمي قدرات ومهارات الطفل ، وينشط الذاكرة والانتباه والثقة بالنفس والاعتماد على الذات ، وللرغبة في التحصيل العلمي ، الى جانب تنمية الطاقة الإبداعية ومهارات الإدراك والفهم لدى الطلاب.



