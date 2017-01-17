 اختبار “سيارة طائرة” ذاتية القيادة نهاية العام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

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اختبار “سيارة طائرة” ذاتية القيادة نهاية العام

اختبار “سيارة طائرة” ذاتية القيادة نهاية العام
المناطق_رويترز

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إيرباص إن المجموعة تعتزم اختبار نموذج سيارة طائرة ذاتية القيادة، كسبيل لتجنب الطرق المزدحمة في المدن بنهاية العام.

وكانت إيرباص قد أسست العام الماضي وحدة التنقل الجوي في المناطق الحضرية التي تستكشف أفكاراً، مثل مركبة لنقل الأفراد أو مركبة تحاكي الطائرة الهليكوبتر يمكنها نقل عدد من الركاب.

وقال توم إندرز، الرئيس التنفيذي لإيرباص أمام مؤتمر (دي.إل.دي) للتكنولوجيا الرقمية في ميونيخ الاثنين “قبل نحو مئة عام انتقلت المواصلات بالمدن إلى تحت الأرض .. والآن نمتلك الوسائل التكنولوجية التي تجعلها تطير فوق الأرض”، مضيفاً أنه يأمل أن تتمكن إيرباص من تسيير نموذج تجريبي لنقل شخص واحد بنهاية العام الجاري.

وأضاف “نحن الآن في مرحلة الاختبارات ونحن نأخذ هذا التطوير على محمل الجد”. وتابع أن إيرباص تدرك أن مثل هذه التقنيات يجب أن تكون صديقة للبيئة لتجنب التسبب في مزيد من التلوث بالمدن المكتظة.

وقال إن استخدام الطائرات قد يقلل أيضاً من التكاليف بالنسبة لمخططي البنية التحتية للمدن. وأضاف “عن طريق الطيران لن تكون هناك حاجة لضخ مليارات في بناء جسور خرسانية وطرق.”

وذكر إندرز أن إيرباص – باعتبارها أكبر مصنع لطائرات الهليكوبتر التجارية في العالم – ترغب في الاستثمار للاستفادة من أحدث التقنيات الجديدة، مثل القيادة الذاتية والذكاء الصناعي لتكون رائدة فيما سيصبح حقبة السيارات الطائرة.

وقال “إذا تجاهلنا هذه التطورات فسنُدفع خارج قطاعات مهمة من الأعمال.”

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