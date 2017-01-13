 3145 متقدما ومتقدمة لبرامج الدراسات العليا بجامعة الملك خالد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

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3145 متقدما ومتقدمة لبرامج الدراسات العليا بجامعة الملك خالد

3145 متقدما ومتقدمة لبرامج الدراسات العليا بجامعة الملك خالد
المناطق ـ أبها

بلغ عدد المتقدمين على برامح الدراسات العليا بجامعة الملك خالد للعام الجامعي 1438/1439هـ (3145) طالبا وطالبة، في مختلف التخصصات، منهم (993) ببرامج الدكتوراه، (686) طالبا، و(307) طالبة، و(2152) ببرامج الماجستير، منهم (824) طالبا و(1328) طالبة.وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع أن بوابة القبول الإلكترونية لبرامج الدراسات العليا أغلقت في تمام الساعة الثانية عشرة مساء يوم السبت الماضي.

وأضاف آل فائع أنه أتيح القبول من خلال البوابة الإلكترونية لمدة ثلاثة أسابيع منذ 26/3/1438هـ، في 30 برنامجا للماجستير والدكتوراة، وكانت عملية القبول تسير بيسر وسهولة.

وأكد أن عمادة الدراسات العليا قد نشرت عددا من الأدلة الإرشادية عن القبول وآلياته، وطريقة التقديم، والتخصصات المتاحة للقبول، والشروط الواجب توفرها، وأتاحت خدمة الدعم الفني على مدار الساعة، من خلال قنوات اتصال متنوعة، للرد على جميع استفسارات الطلاب والطالبات المتعلقة بعملية القبول.

وبيّن أن المرحلة القادمة لاستكمال إجراءات القبول تتمثل في إرسال كامل ملفات المتقدمين إلى الكليات المعنية، لتتولى الأقسام العلمية إجراء اختبارات المفاضلة وفق المعايير المتفق عليها والمعلنة سابقا، والتي سيتم إعلان مواعيدها في وقت لاحق على الموقع الإلكتروني للجامعة.

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