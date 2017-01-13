 أمين عسير يستقبل رابطة فرق الإحياء بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

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أمين عسير يستقبل رابطة فرق الإحياء بالمنطقة

أمين عسير يستقبل رابطة فرق الإحياء بالمنطقة
المناطق_عسير

استقبل أمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي بمكتبه بمقر الأمانة رئيس وأعضاء رابطة فرق الأحياء بمنطقة عسير يتقدمهم رئيس اللجنة عبد الرحمن ميلس ، وتم مناقشة أوجه التعاون بين الطرفين واستمع إلى شرح موجز عن أعمال الرابطة وما تقوم به حتى الآن لفرق الحواري في المنطقة وعن فكرة تأسيسها وأنها تهدف بالدرجة الأولى إلى خدمة الشباب وقضاء وقتهم بكل ما هو مفيد ومثمر وكشف بأن عدد الفرق التي سجلت إلى الآن في الرابطة ما يقارب 24 فريقاً ولا تزال الرابطة في مرحلتها الأولى وفي طريقها إلى الوصول بالعمل إلى كافة محافظات منطقة عسير .

هذا وأوضح القاضي استعداد الأمانة وكافة البلديات المرتبطة الوقوف بجوار الرابطة ودعمها بكل شيء إضافة لتخصيص مواقع ملاعب للرابطة لإقامة ملاعب كرة قدمها عليها وكذلك يمكنهم الاستفادة من مواقع الأمانة الموجودة حالياً ، وأضاف القاضي بأن الأمانة ترحب بكل ما يخدم شباب هذا الوطن مؤكداً بأن كل مسئول في الأمانة وضع لخدمة الوطن والمواطن ولن يتهاون أحد ذلك.

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