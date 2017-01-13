 أمير الباحة يستقبل مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

5 مليون يورو من المملكة لتجديد معهد العالم العربي بباريس كيف اصطادت المخابرات التركية “سفاح اسطنبول”؟ “الجمارك”: لم نرفع الرسوم الجمركية على أي سلعة باستثناء المنتجات الضارة معهد ( قيم ) يدرب فرق التقييم لإختيار ( الجامع القدوة ) ضمن مشروع ( كيف نكون قدوة ) أمير الباحة يستقبل مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة أمين عسير يستقبل رابطة فرق الإحياء بالمنطقة 3145 متقدما ومتقدمة لبرامج الدراسات العليا بجامعة الملك خالد “طنخ” يحقق سيارة دعم الوليد لميدان الفروسية بالأحساء بمناسبة تأهلهم للدور 32 على مستوى المملكة.. نادي المصيف يكرم اللاعبين والاداريين والعاملين بالنادي تركي الوايلي : حفرالباطن شديدة البرودة لمدة 10 أيام الدفاع المدني يباشر إخماده.. التماس كهربائي يحرق منزل بضمد دون حدوث اصابات التدريب التقني : الترخص لـ (123) معهد أهلي جديد وإغلاق ( 59 ) لمخالفتها الأنظمة

أمير الباحة يستقبل مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة

أمير الباحة يستقبل مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة
المناطق-عبدالرحمن سفر
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة , في مكتبه اليوم، مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة المهندس مسفر سلمان عبدالله الغامدي، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تعيينه مديراً للفرع.
ورحّب سموه بالمهندس الغامدي، متمنياً له التوفيق في مجال عمله الجديد، واكد سموه خلال الاستقبال بضرورة دعم القطاع الزراعي بالمنطقة ودعم المزارعين كون الباحة تتميز بالعديد من المقومات الطبيعية والتى أهلتها لتكون منطقة زراعية جيده مشيداً بجهود فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة الباحة من خلال خدمته ودعمه للمشاريع الزراعية بالمنطقة .
وأعرب المهندس الغامدي من جهته, عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة على متابعته واهتمامه، مشيداً بما استمع اليه من توجيهات سديده ودعم سموه الدائم لكافة برامج وأنشطة الفرع بالمنطقة .
حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو امير المنطقة احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والاعلام بإمارة المنطقة خضر بن عبدالرحمن الغامدي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>