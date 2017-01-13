أمير الباحة يستقبل مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة , في مكتبه اليوم، مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة المهندس مسفر سلمان عبدالله الغامدي، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تعيينه مديراً للفرع.

ورحّب سموه بالمهندس الغامدي، متمنياً له التوفيق في مجال عمله الجديد، واكد سموه خلال الاستقبال بضرورة دعم القطاع الزراعي بالمنطقة ودعم المزارعين كون الباحة تتميز بالعديد من المقومات الطبيعية والتى أهلتها لتكون منطقة زراعية جيده مشيداً بجهود فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة الباحة من خلال خدمته ودعمه للمشاريع الزراعية بالمنطقة .

وأعرب المهندس الغامدي من جهته, عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة على متابعته واهتمامه، مشيداً بما استمع اليه من توجيهات سديده ودعم سموه الدائم لكافة برامج وأنشطة الفرع بالمنطقة .

حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو امير المنطقة احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والاعلام بإمارة المنطقة خضر بن عبدالرحمن الغامدي