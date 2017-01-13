معهد ( قيم ) يدرب فرق التقييم لإختيار ( الجامع القدوة ) ضمن مشروع ( كيف نكون قدوة )

دشن مدير عام فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الشيخ / علي بن سالم العبدلي – الدورة التدريبية لفرق التقييم والتي ستقوم بالوقوف على الجوامع المرشحة للدخول بمسابقة الجامع القدوة ضمن مبادرة الفرع في مشروع ( كيف نكون قدوة ) والذي سبق ان تم تدشينه صاحب السو الملكي الأمير / خالد الفيصل – ( مستشار خادم الحرمين الحرمين الشريفين ) أمير منطقة مكة المكرمة ؛ وذلك في ملتقى مكة المكرمة الثقافي .حيث وسيقوم مدربو معهد ( قيم) التابع لجامعة الملك عبدالعزيز كبيت خبرة الذي تعاون معه الفرع لوضع الضوابط والمعايير وتدريب فرق التقييم عليها.علماً بأنه سبق هذه الدورة ورش عمل لتحديد ضوابط ومعايير الجامع القدوة حضرها وشارك فيها جمع من المختصين.حيث سبق ان ووضعت ( للجامع القدوة ) المعايير التالية وهي :-المعيار الهندسيالمعيار الاجتماعيوالمعيار الدعويمعيار اكتمال المرافق بهاوالمعيار الوظيفيالمعيار الاستدامةالمعيار الإعلامي .وأشار الخيري بأنه وسيتم بإذن الله منح الجوامع الفائزة بوسام الجامع القدوة .وسيليها دورات متخصصة لتأهيل الجوامع الأخرى لتطبق نفس الضوابط والمعايير .

صرح بذلك الاستاذ /سميرعلي خيري – ( مدير إدارة العلاقات والإعلام ) بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة .